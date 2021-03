Qualif. Mondial-2022: la France commence les qualifications par un nul décevant contre l'Ukraine (1-1)

Publicité Lire la suite

Saint-Denis (AFP)

L'équipe de France a déçu pour ses débuts dans les qualifications pour le Mondial-2022 en concédant le match nul 1 à 1 contre l'Ukraine, mercredi soir au Stade de France.

Antoine Griezmann a ouvert la marque à la 19e minute d'une superbe frappe enroulée dans la lucarne -son 34e but en équipe de France-, mais les Ukrainiens ont égalisé avec un but contre son camp de Presnel Kimpembe (57e). Les Bleus poursuivront leur campagne de qualifications le 28 mars au Kazakhstan et le 31 mars en Bosnie-Herzégovine.

