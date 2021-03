Golf: Perez et trois Américains dans le dernier carré du WGC de match play

Publicité Lire la suite

Austin (Etats-Unis) (AFP)

Le Français Victor Perez, impérial samedi, jouera les demi-finales du Championnat du monde (WGC) de match play, contre l'Américain Billy Horschel, les compatriotes de ce dernier Matt Kuchar et Scottie Scheffler, s'affrontant dans l'autre duel dominical.

Le Tarbais est le dernier Européen en lice. En progrès constants cette année, il fait désormais figure de prétendant sérieux pour la prochaine édition de la Ryder Cup, compétition opposant l'Europe aux États-Unis, dans le même format.

Très confiant, Il a mené pendant tout son match contre Sergio Garcia, vainqueur du Masters 2017, sur le parcours du Austin Country Club, et l'a battu 4 et 3. Il a encore rendu une carte parfaite, parsemée de birdies, sans commettre un seul bogey.

Encore, car plus tôt en matinée, il avait fait preuve de la même excellence face à Robert MacIntyre, sorti vainqueur du groupe où figurait le N.1 mondial Dustin Johnson. L'Écossais n'a rien pu faire et a perdu 5 et 4, en dépit d'un bel eagle réussi sur le par 4 du N.13 (2 birdies, 2 bogeys en cours de route).

"Je suis évidemment très heureux", a convenu Perez après sa deuxième victoire du jour. "Je pense que ce matin, c'était probablement le meilleur golf que j'aie joué de toute la semaine. Cet après-midi, après une déjà longue journée, s'être levé tôt, avoir observé une courte pause - ce qui n'est peut-être pas la meilleure chose - je me suis senti un peu léthargique. Et puis il a fallu se ressaisir, d'autant que Sergio est très bon en match play."

Perez, 31e mondial, jouera dimanche matin contre Horschel, qui le suit au classement (32e) et semble à sa mesure. Attention, l'Américain sait tenir la distance: il a sorti au 19e trou, en mort subite, l'Anglais Tommy Fleetwood.

L'autre demi-finale opposera Scottie Scheffler, né à Dallas, à Matt Kuchar.

Le premier a éliminé l'Espagnol Jon Rahm (N.3 mondial). Le second, vétéran de ce dernier carré (42 ans) et vainqueur d'un WGC de match play en 2013 en Arizona, il est venu à bout de son compatriote Brian Harman.

Résultats des 8e de finale (samedi matin):

(Q) Tommy Fleetwood (ENG) bat Dylan Frittelli (RSA) 4 & 3

(Q) Billy Horschel (USA) bat Kevin Streelman (USA) 3 & 1

(Q) Sergio Garcia (ESP) bat Mackenzie Hughes (CAN) 2 & 1

(Q) Victor Perez (FRA) bat Robert MacIntyre (SCO) 5 & 4

(Q) Scottie Scheffler (USA) et Ian Poulter (ENG) 5 & 4

(Q) Jon Rahm (ESP) bat Erik van Rooyen (RSA) 3 & 2

(Q) Brian Harman (USA) bat Bubba Watson (USA) 2 & 1

(Q) Matt Kuchar (USA) bat Jordan Spieth (USA) 1 up

Résultats des quarts de finale (samedi après-midi):

(Q) Victor Perez (FRA) bat Sergio Garcia (ESP) 4 & 3

(Q) Billy Horschel (USA) bat Tommy Fleetwood (ENG) au 19e trou

(Q) Scottie Scheffler (USA) bat Jon Rahm (ESP) 3 & 1

(Q) Matt Kuchar (USA) bat Brian Harman (USA) 2 & 1

© 2021 AFP