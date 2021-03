Basket: l'Asvel s'incline en prolongation à Moscou contre Khimki en Euroligue

Le Villeurbannais Moustapha Fall tente de passer au milieu des défenseurs du Khimki Moscou, l'Américain Devin Booker et le Leton Janis Timma, lors de leur match de l'Euroligue, le 18 décembre 2020 à l'Astroballe Arena à Villeurbanne

Paris (AFP)

Les basketteurs de Villeurbanne se sont inclinés mardi soir à Moscou contre le Khimki, lanterne rouge au classement, 87 à 85 après prolongation, pour le compte de la 32e journée de la saison régulière d'Euroligue.

Les joueurs de Freddy Fauthoux, qui seconde TJ Parker, encore convalescent et absent en Russie, sur le banc de l'Asvel, ont enregistré leur 19e défaite pour seulement 12 victoires et occupent la 14e place au classement. Le Khimki de son côté a décroché seulement sa quatrième victoire de la saison pour 27 défaites, occupant la 18e et dernière place de l'Euroligue.

Avec ce bilan, ils ne peuvent plus espérer accrocher l'une des huit places qualificatives pour les play-offs de la compétition reine du basket européen.

Mercredi soir, dans une salle moscovite avec quelques spectateurs dans les tribunes (878 selon l'Euroligue), les Villeurbannais ont été poussés en prolongation sur un tir à trois points au buzzer d'Alexey Shved (75-75). Shved a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 32 points, alors que Jordan Mickey a inscrit 28 points de son côté.

En prolongation, les Rhodaniens ont pris les commandes et mené de quatre points (79-75), mais ont craqué à la fin des cinq minutes additionnelles. Les 24 points de Guerschon Yabusele n'auront pas été suffisants.

Les coéquipiers de Charles Kahudi ont entamé mardi leur sprint final en Euroligue de quatre déplacements. Ils se rendront à Saint-Péterbourg pour y affronter le Zenit vendredi, puis à Tel Aviv contre le Maccabi dimanche. Ils termineront leur saison à Moscou contre le CSKA dans une semaine.

