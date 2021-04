Coupe d'Europe de rugby: Leinster-Toulon annulé, polémique en vue

Publicité Lire la suite

Toulon (AFP)

Interrompue en janvier en raison du coronavirus, la Coupe d'Europe de rugby voit sa reprise entachée par l'annulation du 8e de finale entre les Irlandais du Leinster et Toulon, à quelques heures du coup d'envoi (18h30/16h30 GMT) pour raison sanitaire.

Et la polémique pourrait enfler dans les heures qui viennent, alors que, selon différents médias, Toulon compterait au moins un cas positif au covid-19, ce qui déboucherait sur une qualification du Leinster. Ce que conteste le club français.

"Le huitième de finale de la Champions cup entre le Leinster Rugby et le RC Toulon, initi

alement prévu ce vendredi 2 mars à 18h30 à la RDS Arena de Dublin, est annulé. Plus d'informations à suivre…", a écrit l'European professional club rugby (EPCR), organisateur de la compétition, sur son site internet sans plus de précision à ce stade.

Car d'après le règlement de l'EPCR, organisateur de l'épreuve, "si un match ne peut être joué en toute sécurité, alors il sera annulé et le club dont le statut COVID-19 n'a pas obligé l'annulation se qualifiera pour la phase suivante".

"C'est écoeurant, le joueur a été testé positif mercredi et immédiatement isolé", a réagi le président du Racing club toulonnais Bernard Lemaitre sur le site rugbyrama.fr. "L'EPCR a été immédiatement informée, mais nous a laissés aller à Dublin. Depuis plus de 24 heures. Et malgré un re-test total négatif des joueurs hier soir (jeudi) à 20 heures, ces gens ont pris cette décision à moins de 5 heures du match", a ajouté le dirigeant.

Le RCT avait déjà subi une défaite sur tapis vert (28-0) en décembre après avoir refusé d'affronter la province galloise des Scarlets en raison de cas de coronavirus dans cette équipe.

Le match entre le Leinster, qui partage le record de trophées dans la compétition (4) avec le Stade toulousain, et Toulon devait marquer la reprise de la plus prestigieuse compétition continentale de clubs. La phase de groupes avait été interrompue à l'issue de la deuxième journée en raison du variant anglais du coronavirus qui avait touché plusieurs équipes.

L'EPCR avait annulé les deux dernières journées de la première phase et ajouté des huitièmes de finale qui n'étaient pas prévus au départ.

Une autre rencontre, opposant les Anglais de Gloucester à La Rochelle, est programmée à 21h00 (19h00 GMT) vendredi. Le reste des huitièmes de finale doit se dérouler samedi et dimanche avec cinq autres clubs français en lice.

Clermont, le Stade toulousain et Lyon se déplacent respectivement samedi sur les terres des Anglais des Wasps, de la province irlandaise du Munster et d'Exeter, tenant du titre. Le Racing 92 et Bordeaux-Bègles accueilleront dimanche respectivement Edimbourg et Bristol.

© 2021 AFP