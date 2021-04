Tennis: Federer s'apprête à faire son retour sur terre battue à Madrid

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Roger Federer, qui n'a plus joué sur terre battue depuis presque deux ans, est inscrit dans la liste préliminaire des participants à l'Open de Madrid (2-9 mai), où il retrouvera Rafael Nadal et Novak Djokovic, ont annoncé les organisateurs mardi.

Ce sera la première fois que les trois membres du "Big Three" seront réunis dans un même tournoi depuis près d'un an et demi, à l'Open d'Australie 2020. Tous les membres actuels du top-45 du classement ATP se sont d'ailleurs inscrits pour le tournoi de la capitale espagnole.

Le Suisse de 39 ans est récemment revenu en piste à l'Open du Qatar à Doha, après 13 mois d'absence en raison de deux opérations au genou droit l'an dernier.

Il a été battu et éliminé du tournoi dès son deuxième match contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili (3-6, 6-1, 7-5), le 11 mars.

Vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, Federer n'en a gagné qu'un seul sur terre battue (Roland-Garros 2009). Sur les cinq dernières éditions du tournoi français, il n'est apparu qu'une seule fois, en 2019, où il a atteint les demi-finales.

Le dernier titre sur terre battue de Federer remonte à 2015 à Istanbul, mais son dernier sacre sur cette surface dans un Masters 1000 date de 2012, à Madrid justement.

Chez les dames, la plupart des meilleures joueuses du circuit mondial seront aussi présentes, à l'exception notable de Serena Williams.

© 2021 AFP