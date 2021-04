Cyclisme: Cofidis prolonge son engagement jusqu'en 2025

Le coureur français de l'équipe Cofidis Pierre-Luc Perichon mène le peloton lors de la 7e étape de la 79e course cycliste Paris-Nice, 119,5 km entre Le Broc et Valdeblore La Colmiane, le 13 mars 2021

Paris (AFP)

Cofidis a annoncé jeudi la prolongation jusqu'en 2025 de son engagement dans le cyclisme et a confirmé le lancement d'une équipe féminine dès l'année prochaine.

La poursuite de l'activité de son équipe WorldTour, créée voici près d'un quart de siècle (1997), s'accompagne d'un investissement en hausse de 1,5 million d'euros par an pour la formation, dont les chefs de file sont le Français Guillaume Martin et l'Italien Elia Viviani.

"Notre budget était de 11,5 millions d'euros, il va passer à 13 millions d'euros. Nous ferons toujours partie des plus petits budgets du WorldTour mais, avec ce budget, on doit pouvoir se situer entre les 10e et 15e places au classement UCI", a déclaré à l'AFP le président de l'équipe Thierry Vittu, qui a fixé pour 2021 un objectif à la 16e place dans la hiérarchie internationale.

"Notre idée n'est pas d'être la meilleure équipe mondiale mais de progresser chaque année", a ajouté Thierry Vittu, qui a déclaré être ouvert à des partenariats mais sans partager le nom de l'équipe, "une ligne rouge à ne pas dépasser".

L'équipe féminine sera lancée en 2022 sous l'autorité du manager général Cédric Vasseur qui chapeaute les différentes formations Cofidis (messieurs, dames, handisport). Le groupe sera formé d'une dizaine d'athlètes, françaises et étrangères, pour un budget de l'ordre de 1 million d'euro.

- "On est sur notre plan de marche" -

"On va démarrer à l'échelon continental, l'idée est d'y aller progressivement", a annoncé le président de Cofidis. "J'espère qu'on va contribuer au développement du cyclisme féminin en France et pouvoir accompagner sur la durée des jeunes sportives. Nous ne cherchons pas à faire des coups médiatiques".

Cofidis devient ainsi la troisième équipe cycliste française de haut niveau, après Groupama-FDJ et Arkea-Samsic, à monter un groupe féminin.

"Notre dispositif sportif doit être le reflet des engagements de Cofidis", a insisté Thierry Vittu en insistant sur les valeurs de parité, diversité et inclusion": "L'année prochaine, nous aurons une équipe masculine, une équipe féminine et une équipe handisport que l'on accompagne depuis dix ans maintenant."

Le président de Cofidis, qui a apporté son soutien à Cédric Vasseur ("il fait un bon job, je suis très satisfait"), a fait un point rapide sur le début de saison de son équipe: "J'avais dit que j'avais été déçu de 2020. Là, je suis plutôt content, on est sur notre plan de marche."

Interrogé enfin sur son ancien coureur Nacer Bouhanni, victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après avoir été déclassé d'une course pour sprint dangereux, Thierry Vittu a répondu: "Nacer est un super coureur, il a un talent qu'il gâche parfois. Je suis solidaire par rapport aux insultes racistes dont il est l'objet. C'et nul que cela puisse arriver à notre époque. Il faut lutter contre ce type de déviance."

