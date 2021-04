Basket: un choc entre l'Efes et le Real Madrid en play-offs d'Euroligue

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'Efes Istanbul affrontera le Real Madrid en play-offs de l'Euroligue messieurs de basket, pour le choc à ce stade de la compétition, à l'issue de la saison régulière qui devra livrer ses derniers verdicts la semaine prochaine.

Les Turcs terminent la saison régulière à la 3e place, avec un bilan de 22 victoires pour 12 défaites et auront l'avantage du terrain contre le Real Madrid (20 victoires-14 défaites) en quarts de finale, dans une série qui se jouera au meilleur des cinq rencontres.

Autre affiche de prestige dès les quarts de finale, le CSKA Moscou 2e de la saison régulière avec 23 victoires pour 10 défaites (ils doivent encore jouer contre le Panathinaikos jeudi prochain, un match sans enjeu), devra battre le Fenerbahçe pour se hisser dans un nouveau Final 4.

Vendredi, Milan s'est imposé contre l'Efes et a conservé sa 4e place. Les Italiens affronteront les Allemands du Bayern Munich en play-offs alors que le FC Barcelone, qui a terminé la saison régulière en tête, devra encore un peu patienter pour connaître son adversaire.

Les Munichois sont allés s'imposer dans le Palau Blaugrana du Barça 82 à 72, pour finir leur saison régulière avec 21 succès, un bilan identique aux Milanais qui finissent toutefois devant grâce à leurs deux victoires contre le Bayern.

Pour le Barça, cette 10e défaite de la saison régulière est sans conséquence car les Catalans avaient déjà verrouillé la première place de l'Euroligue, grâce à leur 24 victoires.

Ce match de la 34e et dernière journée a permis à Pau Gasol (40 ans), la légende du basket espagnol d'effectuer son retour sur le parquet et avec le maillot de son club de coeur, vingt ans après avoir quitté le Barça pour la NBA. Gasol a bouclé la rencontre avec 9 points en un peu plus de treize minutes.

Pour connaître son adversaire en quarts de finale, le Barça devra attendre le résultat du match en retard entre le Zenit Saint-Pétersbourg et le Panathinaikos: en cas de victoire de Saint-Pétersbourg ce sera contre les Russes, dans le cas inverse, ce sera contre les Espagnols de Valence.

Le Zenit, qui s'est imposé vendredi soir contre le Maccabi Tel Aviv 86 à 69, a besoin d'une victoire contre le Pana, qui n'a plus rien à espérer dans la compétition reine du basket européen, lundi soir (19h00) pour disputer les play-offs, sinon le dernier billet pour les quarts reviendra à Valence.

© 2021 AFP