NBA: Le Jazz gifle Portland, les Clippers repoussent Phoenix

Los Angeles (AFP)

Utah, vainqueur autoritaire de Portland, a repris ses distances en tête de la conférence Ouest, profitant aussi de la défaite de son dauphin Phoenix chez les Clippers, vendredi en NBA où les Lakers ont encore perdu à Miami, leur victime des dernières finales.

. Mises au point

Après deux défaites serrées à Dallas puis Phoenix, Utah s'est ressaisi (122-103) contre Portland, autre concurrent déclaré à l'Ouest, grâce notamment à Donovan Mitchell (37 pts).

Un 40-19 infligé au troisième quart-temps a eu raison des Blazers, qui ont aussi subi la loi à l'intérieur de Rudy Gobert, auteur de 18 points et 21 rebonds, et payé l'adresse en berne de Damian Lillard (23 pts) et CJ McCollum (19 pts), chacun auteur d'un 8/21 aux tirs.

Utah consolide d'autant mieux sa domination que Phoenix a cédé chez les Clippers (113-103), au terme d'un duel physique où les coups n'ont pas manqué, à l'image de Patrick Beverley, exclu après avoir joué du coude sur Chris Paul, ou de Devin Booker (24 pts) qui a heurté la gorge de Kawhi Leonard avec son avant-bras.

Ce dernier auteur de 27 points a, lui, été agressif dans le bon sens, réussissant notamment un dunk extraordinaire, parti de loin mais qu'il a rabattu avec sa tentacule qui lui sert de main droite. Paul George a été déterminant (33 pts, 7/9 à longue distance, 7 rbds), Rajon Rondo a beaucoup apporté (15 pts, 9 passes) et Nicolas Batum a été utile (8 pts, 4 rbds).

. Accélération finale

Luka Doncic, tout près du triple-double (27 pts, 9 passes, 9 rbds) et Kristaps Porzingis (26 pts, 17 rbds) ont porté Dallas face à Milwaukee (116-101), privé pour le troisième match d'affilée de sa star Giannis Antetokounmpo (genou).

Indécise durant trois quart-temps, la rencontre a basculé dans le dernier en faveur des Mavs (7e à l'Ouest) qui ont accéléré (36-17) dans le sillage de Porzingis notamment, auteur de 11 points dont huit d'affilée qui ont tué tout suspense.

En face, Donte DiVincenzo (22 pts) et le pivot Bobby Portis (20 pts, 14 rbds) se sont illustrés, mais à l'image de Khris Middleton (14 pts, 6/27), les Bucks (3e à l'Est) ont été trop maladroits (38% de réussite).

. Tiède remake

Intense en finale du championnat l'an passé, serré pour leurs retrouvailles fin février, le duel entre Lakers et Miami s'est avéré cette fois assez ennuyeux, le Heat finissant par l'emporter laborieusement (110-102) sur son parquet face à des Californiens privés depuis désormais 10 et 24 matches de LeBron James (cheville) et Anthony Davis (tendon d'Achille).

Jimmy Butler (28 pts), lui, était bien là pour des Floridiens qui ont aussi pu compter sur Victor Oladipo (18 pts), jusqu'à ce qu'il se blesse au genou droit au dernier quart-temps. "Il passera des examens vendredi", a dit son coach Erik Spoelstra, sans plus de précision.

Son équipe a joué à l'accordéon au score, prenant le large avant de laisser plusieurs fois L.A. revenir, grâce notamment à Kentavious Caldwell-Pope (28 pts, 6/11 derrière l'arc). La recrue Andre Drummond, qui avait aussi manqué les quatre dernières rencontres (orteil), a montré son utilité à l'intérieur (15 pts, 12 rbds) pour des Lakers toujours 5e à l'Ouest.

Miami rejoint Atlanta au 5e rang à l'Est. Plus bas, dans la lutte pour les barrages qualificatifs pour les play-offs, Toronto a perdu un match important à domicile face à Chicago (122-113), malgré l'abattage de Chris Boucher (38 pts, 19 rbds).

Grâce à ce 3e succès d'affilée, les Bulls restent 10e devant les Raptors (11e) et Cleveland (12e), vainqueur à Oklahoma City (129-102) où les Français du Thunder, Théo Maledon et Jaylen Hoard ont respectivement réussi 14 points et 4 passes, 12 points et 5 rbds.

Un autre duo de Frenchies composé de Kilian Hayes (11 pts, 3 rbds) et Sekou Doumbouya (6 pts, 3 rbds) jouait aussi avec Détroit et ils ont gagné contre Sacramento (113-100).

