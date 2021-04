L1: Paris SG, le danger de la décompression

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Après son exploit face au Bayern Munich (3-2), le Paris SG se rend samedi à Strasbourg (17h00), pour une parenthèse de Ligue 1 aussi décisive dans la course au titre que périlleuse pour une équipe qui a du mal à enchaîner.

Kylian Mbappé a beau avoir réussi un doublé sur le terrain du champion d'Europe en titre, mercredi, après la rencontre, l'attaquant pensait déjà au 13e du Championnat du France.

"Le match retour contre Munich (mardi)? Pour commencer, il faut bien jouer à Strasbourg pour ne pas se mettre dans le trou", a lancé le champion du monde au micro de RMC Sport.

Cette saison bousculée par la pandémie lui a appris à garder la tête froide en toutes circonstances, même lorsque son équipe vient de terrasser le Bayern en quart de finale aller de Ligue des champions.

Car pour Paris, le match d'après, c'est grand danger. Il a perdu les trois dernières rencontres (Lyon, Monaco, Nantes) qui ont suivi un rendez-vous européen (Basaksehir, Barcelone deux fois).

Aujourd'hui, le PSG traîne ces revers comme un boulet, dans une course au titre ultraserrée avec Lille, Monaco et Lyon, où chaque point vaut cher.

Dans le huis clos de la Meinau, pour la 32e journée de L1, il s'agit d'abord pour les Parisiens de gagner pour garder en vue un titre qui s'est éloigné le week-end dernier en perdant contre le Losc (1-0).

- "L'équipe la plus fraîche" -

Ensuite viennent les préoccupations liées au match retour contre Munich, un nouveau tournant qui doit les propulser en demi-finale de C1.

"Il faudra récupérer le plus d'énergie possible, mais aussi analyser le cas de chaque joueur individuellement. Le match contre Strasbourg sera très difficile et très important", a expliqué Mauricio Pochettino.

L'entraîneur argentin affronte un casse-tête, pour garder une formation compétitive tout en ménageant ses cadres les plus utilisés.

En attaque, l'absence de Neymar, qui purge samedi le premier de ses deux matches de suspension, fait basculer toute l'attention sur Mbappé. Or le Français, mobilisé avec la sélection fin mars, a beaucoup enchaîné ces derniers temps.

"Poche" pourrait être tenté d'aligner Moise Kean, remplaçant en Bavière, voire l'ailier Pablo Sarabia, qui a connu une bonne période dans des matches similaires (Bordeaux, Brest).

"Strasbourg est une équipe très physique, nous devons être très attentifs dans l'analyse afin de mettre l'équipe la plus fraîche sans courir de risques", prévient Pochettino, laissant entendre qu'il pourrait ménager certains cadres.

"Des joueurs font un effort énorme, notamment ceux qui ont joué en équipe nationale", ajoute-t-il.

- Marquinhos forfait -

"Les staffs médical et performance font eux aussi un travail énorme de récupération", souligne le technicien argentin, estimant avoir "besoin que le onze titulaire demain donne toutes les garanties sur le plan physique".

Le défense représente un autre point d'interrogation. Marquinhos a ressenti une douleur à un adducteur contre Munich qui l'a contraint à sortir après trente minutes. Il ne sera pas en Alsace.

Son remplaçant potentiel en charnière centrale, Abdou Diallo, malade durant la rencontre, a aussi déclaré forfait.

Dur de s'y retrouver... d'autant qu'au milieu, Marco Verratti (Covid-19), reste à l'isolement, comme son compatriote italien Alessandro Florenzi, lui aussi contaminé, pour cette rencontre face à un adversaire qui cherche à valider son maintien.

"Une victoire, ou quatre points, ce sera le maintien", a estimé le gardien Matz Sels dimanche, après un succès à Bordeaux (3-2) où son équipe a mené 3-0 après la première demi-heure.

Bien que privés du bouillant public de la Meinau, les Alsaciens ont prouvé qu'ils pouvaient se sublimer face aux gros, en battant début mars Monaco (1-0) qui était jusque-là invaincu en 2021.

Paris est prévenu: ce n'est pas le moment de se relâcher.

