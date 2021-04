Stade toulousain: Lebel à l'aile, la vie est belle

Publicité Lire la suite

Toulouse (AFP)

Insaisissable face au Munster, le jeune ailier de Toulouse Matthis Lebel, meilleur marqueur d'essais du Top 14, cherchera à confirmer dimanche (16h00) en quart de finale de Coupe d'Europe contre Clermont sa nouvelle dimension continentale. En attendant le XV de France ?

L'ouvreur de la province irlandaise du Munster JJ Hanrahan ne découvrira que la saison prochaine le championnat de France, à Clermont justement, où il vient de s'engager.

Mais il a déjà fait connaissance le week-end dernier avec l'un de ses principaux animateurs, Matthis Lebel, qui l'a laissé sur le derrière d'un cadrage-débordement d'école à l'origine de l'essai de la gagne du Stade toulousain en huitième de finale de Coupe d'Europe (40-33).

L'ailier de 22 ans, également auteur d'un essai en début de deuxième période à la réception d'un coup de pied de son copain Romain Ntamack, s'est présenté avec fracas en Irlande à l'Europe du rugby.

"Il en étonne plus d'un mais moi, il est loin de m'étonner", a commenté l'ouvreur des Bleus après la rencontre. "Il prouve à chaque sortie qu'il est un très bon joueur. Il est dans la lignée des grands ailiers du Stade."

Double champion du monde avec l'équipe de France U20 en 2018 et 2019, Lebel, parfois comparé à Vincent Clerc pour ses qualités de finisseur, est à bonne école à Toulouse entre l'expérience de Yoann Huget, dont il incarne plus que jamais la relève, et Cheslin Kolbe, qui lui promet "un grand avenir".

"Matthis est vraiment un joueur phénoménal", a salué cette semaine le Sud-Africain, l'une des références mondiales du poste.

"Il aime courir ballon en main mais pas seulement. C'est un joueur complet, également bon en défense et dans les airs. Nous avons de la chance de pouvoir compter sur un tel joueur", a ajouté le champion du monde.

- Concurrence chez les Bleus -

Adoubé par ses équipiers, le meilleur marqueur du Top 14 cette saison, avec 12 essais, l'est aussi par son entraîneur Ugo Mola, pas non plus surpris par la performance de son protégé au Thomond Park de Limerick.

"Son évolution est logique quand on voit ce qu'il fait ici depuis deux ans", a estimé le technicien toulousain avant le quart à Clermont. "C'est vrai qu'il se révèle aux yeux du grand public avec cette capacité à être déterminant dans les moments-clés. C'est ce que l'on demande à ce genre de joueurs. Comme les attaquants au football, il faut qu'ils aient des ballons pour être décisifs."

"Il a compris les exigences du haut niveau et c'est aujourd'hui quelqu'un qui compte beaucoup dans notre dispositif", a ajouté Mola. "Je pense qu'il va aussi compter de plus en plus un peu plus haut mais ça, ce n'est pas à moi d'en décider".

Un peu plus haut? En équipe de France, au sein de laquelle Lebel a été appelé à l'automne pour la Coupe des nations, dans un groupe élargi, sans toutefois connaître sa première sélection.

Le Gersois, fils de l'ancien troisième ligne du FC Auch Mickaël Lebel, ne s'en formalise pas. "Il faut rester les pieds sur terre. Il y a d'excellents joueurs à mon poste en France. Je ne vais pas m'emballer", disait-il fin janvier après avoir signé un doublé en championnat contre le Stade français.

Entre Teddy Thomas, potentiel futur partenaire à Toulouse, Gabin Villière, Vincent Rattez ou Donovan Taofifenua, la concurrence est relevée sur les ailes des Bleus.

Sans oublier le Clermontois Damian Penaud, qui contrairement à JJ Hanrahan n'aura pas besoin des présentations lorsque Lebel tentera de le déborder dimanche sur la pelouse du stade Michelin.

