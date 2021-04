C1: Manchester City rejoint Paris, le Real Madrid pour Chelsea

La joie de l'entraîneur espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, et de ses joueurs, après un but marqué contre Dortmund, lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions, le 14 avril 2021 à Dortmund

Paris (AFP)

Le Paris SG retrouvera en demi-finales de la Ligue des champions Kevin De Bruyne et Manchester City, qualifiés mercredi aux dépens du Borussia d'Erling Haaland (2-1), sorti comme Liverpool face au Real Madrid (0-0), le futur adversaire de Chelsea.

Le dernier carré de l'édition est connu et il a fier allure: il y aura donc une double confrontation PSG-City et Chelsea-Real, les 27 et 28 avril puis les 4 et 5 mai, avec en jeu un billet pour le stade Atäturk d'Istanbul, théâtre de la finale programmée le 29 mai.

- Manchester City, mental d'acier -

Manchester City s'est qualifié péniblement pour les demi-finales, mais qu'importe: le richissime club anglais retrouve le dernier carré de la prestigieuse Coupe d'Europe pour la seconde fois de son histoire, après 2015-16.

Cette saison-là, la dernière de Manuel Pellegrini avant l'arrivée de Pep Guardiola, les Citizens avaient écarté le PSG de Zlatan Ibrahimovic (2-2 à l'aller, 1-0 au retour) en quart de finale. Le club français, vice-champion d'Europe en titre, aura l'occasion de se venger en 2021, avec un casting cependant bien différent.

City n'a pas de stars du rang de Mbappé et Neymar, mais son collectif bien huilé, sous la baguette du chef d'orchestre Kevin De Bruyne, a montré qu'il avait un mental d'enfer.

A l'aller chez eux, les Anglais ne s'étaient pas laissés démoraliser par l'égalisation du capitaine de Dortmund, Marco Reus, à l'approche du coup de sifflet final. Le jeune Phil Foden avait arraché la victoire à la 90e minute.

Au retour, ils auraient pu baisser les bras après l'ouverture du score précoce de Jude Bellingham (15e, 1-0), la pépite venue de Birmingham, devenue à 17 ans et 289 jours le deuxième plus jeune buteur de C1 en matches à élimination directe (après Bojan Krkic, 17 ans et 217 jours avec Barcelone en avril 2008).

Mais ils ont renversé les partenaires d'Erling Haaland sur un penalty de Riyad Mahrez (55e, 1-1) puis un missile de Foden (75e, 2-1), encore lui.

- Le Real éteint les Reds -

Le Real Madrid de Zinédine Zidane, titré sans discontinuer de 2016 à 2018, est toujours en course pour récupérer son bien, abandonné en 2019 à Liverpool et en 2020 au Bayern Munich.

Dans le temple d'Anfield, à huis clos, la "Maison blanche" n'a pas flanché malgré les assauts de Mohamed Salah et sa bande, incapables de surmonter leur défaite 3-1 à l'aller en Espagne. Le sort de la partie aurait peut-être été différent si l'Egyptien avait converti sa balle de but après deux minutes de jeu, mais la muraille belge Thibaut Courtois l'en a empêché.

Avec son fidèle "Kop" de supporters, témoin privilégié de retournements épiques, Liverpool aurait peut-être trouvé le supplément d'âme nécessaire pour balayer un Real venu sans Sergio Ramos, Raphaël Varane ou encore Eden Hazard. Mais la présence du peuple rouge n'aurait sûrement pas rendu les locaux plus précis... Maladroits face au but, les Reds ont gâché mercredi leurs multiples munitions, avant de s'éteindre au fil de la partie.

Les Madrilènes et leur capitaine Karim Benzema, encore muet comme à l'aller, ont fait le dos rond face aux assauts adverses et cela suffit pour leur ouvrir les portes du dernier carré.

Ils y retrouveront les Anglais de Chelsea, entraînés depuis fin janvier par Thomas Tuchel. La saison dernière, alors qu'il officiait sur le banc du PSG, l'entraîneur allemand avait pris le dessus sur l'équipe de Zidane en phase de groupe (victoire 3-0 puis 2-2).

