Monte-Carlo: "Une performance déplorable", estime Djokovic

Monaco (AFP)

Battu jeudi dès son deuxième match au Masters 1000 de Monte-Carlo par Daniel Evans (6-4, 7-5), le N.1 mondial Novak Djokovic ne s'est pas cherché d'excuses: "C'était l'un de mes plus mauvais matches de ces dernières années (...) C'est une performance déplorable", a regretté le Serbe.

QUESTION: Pourquoi avez-vous éprouvé autant de mal contre Daniel Evans ?

REPONSE: "Félicitations à lui. Il a mérité sa victoire, il a mieux joué, en particulier dans les moments importants. Quant à moi, honnêtement, je crois que c'était l'un de mes plus mauvais matchs de ces dernières années. Je ne veux rien enlever à sa victoire, mais je me suis senti très mal sur le court pendant tout le match. Rien ne fonctionnait. C'est une performance déplorable. Je n'ai rien de bon à en retirer. Il faut avancer. Ce n'est pas ma première ni ma dernière défaite, mais celle-là me laisse un goût amer."

Q: Etes-vous inquiet de cette défaite, ou estimez-vous que c'est normal après une pause sans compétition depuis février ?

R: "Hier (au 2e tour contre Jannik Sinner, NDLR), j'ai fait un très bon match. Aujourd'hui, c'était l'exact contraire. En plus, il y avait beaucoup, beaucoup de vent et il n'est pas facile de jouer dans ces conditions contre un joueur comme Evans qui vous fait beaucoup bouger. Ses coups sont très imprévisibles et il a démantelé mon jeu. Evidemment, en sortant du court, je suis très déçu de la façon dont j'ai joué, de la façon dont je me suis senti sur le court. Mais la saison sur terre est longue, il reste plein de tournois pour m'améliorer. Je dois travailler en espérant être meilleur la semaine prochaine à Belgrade."

Q: Evans vous a-t-il particulièrement gêné avec son revers slicé ?

R: "Oui, bien sûr. Mais il a plu et les courts sont assez humides. La balle rebondit particulièrement bas, surtout sur les slices. La terre battue est une surface spéciale. Si vous jouez contre quelqu'un de très talentueux, qui a une très bonne main, un bon touché, il vous déstabilise en permanence. Evans a beaucoup de variété dans son jeu et il utilise le slice avec beaucoup d'efficacité. Il est rapide sur le court, il sert et monte à la volée, il a vraiment un jeu complet. C'est un beau joueur à regarder, mais pas un bon joueur à affronter. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais dû, moi, faire mieux."

Propos recueillis en conférence de presse

© 2021 AFP