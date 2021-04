Judo: avant le couperet olympique, le dernier mot pour Pinot

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Avantage Margaux Pinot juste avant la décision couperet : dans le duel au sommet avec Marie-Eve Gahié pour le billet olympique en jeu en -70 kg, la première a obtenu la médaille d'argent aux Championnats d'Europe de judo, quand la seconde a été surprise dès son premier combat, samedi à Lisbonne.

Arrivée avec le statut de double championne d'Europe en titre, l'argent avait malgré tout un goût "un peu amer" pour Pinot (N.2 mondiale), contrée en finale par la Néerlandaise Sanne Van Dijke, victorieuse par ippon malgré deux pénalités de retard.

Mais ce n'était sans doute rien à côté de ce que devait ressentir Gahié, championne du monde 2019 et N.1 mondiale, mais qui risque d'avoir perdu très gros avec sa défaite prématurée face à une jeune adversaire classée au-delà de la centième place mondiale, la Croate Lara Cvjetko (waza-ari en prolongation).

Avant la compétition portugaise, l'encadrement français, dont la décision est attendue la semaine prochaine, avait expliqué qu'elle constituerait le dernier indicateur pris en considération avant de trancher le mano a mano que se livrent les deux judokas depuis deux ans.

A écouter Pinot, les choses sont un peu différentes. "On savait que c'était la compétition de référence, on savait que ça se jouait là, résume-t-elle. Il fallait gérer, se concentrer sur le judo, et uniquement sur le judo."

Faut-il comprendre alors que le sésame olympique lui est promis ?

- "Logique" -

"Je dirais oui, mais je ne suis pas décisionnaire, j'attends la décision officielle, avance-t-elle prudemment. Après, je fais une médaille, Marie-Eve sort dès son premier tour, ce serait logique, mais j'attends lundi pour être bien sûre."

Victorieuse de ses deux premiers combats de manière convaincante, en marquant à chaque fois à deux reprises (contre Moscalu et Bernabeu), puis de sa demi-finale gérée intelligemment (victoire aux pénalités en prolongation contre Polling), Pinot retient de sa journée ses "super sensations" et le fait de ne pas avoir ressenti "trop de pression".

"J'étais dans le +flow+, je n'ai pas pris un shido (pénalité) de la compétition. En finale je fais une boulette et je me prends ippon, c'est décevant, mais je reste sur mes sensations, c'est le côté positif", raconte-t-elle.

"J'ai dormi comme un bébé cette nuit, sourit-elle encore. J'étais détendue. C'est vraiment une journée que j'ai +kiffé+. Je suis contente d'avoir pris cette compétition comme ça."

"Ca veut dire que je sais gérer les grosses échéances, c'est bien pour la suite, ça me donne confiance en moi", souligne Pinot.

Côté messieurs, l'horizon olympique ne s'éclaircit pas en -73 kg, ni en -81 kg. Dans la catégorie inférieure, le quota a priori destiné à Guillaume Chaine, battu d'entrée samedi, ne tient plus qu'à un fil. Dans la supérieure, aucun Bleu n'est pour l'instant assez bien classé pour en débloquer un, et les défaites au deuxième tour d'Alpha Djalo, et au troisième de Nicolas Chilard, ne vont pas y aider.

