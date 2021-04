L1: Paris à nouveau maître chez lui ?

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Pour s'imposer en Ligue 1, encore faut-il gagner chez soi: le Paris SG, brillant sur la scène européenne, reçoit dimanche Saint-Etienne (13h00) au Parc des princes, où l'équipe de Mauricio Pochettino n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matches officiels. Peut mieux faire!

C'est tout le paradoxe du PSG cette saison: qualifié mardi avec brio pour le dernier carré de la Ligue des champions, et toujours en lice pour un triplé L1-Coupe-C1, le club parisien peine plus qu'à l'accoutumée à domicile.

Le champion de France en titre reste d'ailleurs sur trois défaites d'affilée dans son stade en L1 (Monaco, Nantes, Lille), sa pire série depuis 2007.

Des revers sous huis clos sanitaire, certes, sans le bruyant soutien des ultras parisiens, mais cela fait tâche dans le tableau de marche du club.

Quant aux deux matches retour contre Barcelone (4-1, 1-1) puis le Bayern Munich (3-2, 0-1), en C1, ils sont un peu en trompe-l'oeil: le résultat du match aller n'obligeait pas le PSG à gagner à tout prix à domicile au retour.

- "Difficile à comprendre" -

Pochettino lui-même ne voit pas beaucoup d'explications rationnelles à cette mauvaise série: "C'est une bonne question. Et c'est une question à laquelle nous devons répondre (dimanche)", a lancé samedi l'entraîneur, toujours aussi peu disert en conférence de presse.

La semaine dernière, l'Argentin a d'ailleurs dit voir dans cet aspect un axe d'amélioration pour les prochains mois: "C'est difficile à comprendre, mais en fin de saison, il faudra analyser si c'était ponctuel ou s'il y a une explication, surtout si nous continuons à jouer sans public."

Quoi qu'il en soit, "Poche" sait que le PSG peut revenir très fort dans la course au titre s'il bat Saint-Etienne dimanche à l'heure du déjeuner: Paris (2e, 66 pts) talonnerait alors d'une longueur le Losc (1er, 70 pts), freiné 1-1 vendredi par Montpellier en ouverture du week-end.

Mais pour cela, il faut redevenir maître chez soi. Ne plus laisser l'adversaire prendre ses aises au Parc. Et réussir, si possible, un carton plein à domicile dans toutes les compétitions, que ce soit en Championnat, en quart de Coupe de France mercredi contre Angers ou encore en demi-finale aller de Ligue des champions le 28 avril contre Manchester City.

"Il faut améliorer notre rendement et obtenir un résultat positif" dimanche, a insisté Pochettino. "Nous avons une nouvelle opportunité de réduire l'écart avec Lille. Le plus important, c'est d'afficher un bon rendement sur notre pelouse. Nous devons gagner à domicile si nous voulons gagner la Ligue 1."

- Navas forfait -

Sauf que pour affronter les Verts, Paris s'avance à nouveau diminué par les absences.

Pochettino fait face aux suspensions de Neymar, Leandro Paredes et Idrissa Gana Gueye pour cette rencontre comptant pour la 33e journée de L1.

Et le pépin de l'indispensable gardien Keylor Navas, qui "reste en soins pour des douleurs à l'épaule" selon le club et cédera sa place dans la cage parisienne à Sergio Rico dimanche, vient garnir une infirmerie où figurent notamment les défenseurs Abdou Diallo (mollet) et Marquinhos (cuisse).

"On aborde (ces absences) avec optimisme, en restant positif", a dédramatisé Pochettino. "Ce sont des circonstances difficiles mais on garde toujours confiance", a-t-il ajouté, tout en reconnaissant avoir "encore quelques doutes" sur le onze qu'il alignera face à l'ASSE.

Peut-être fera-t-il enfin souffler certains des cadres qui ont beaucoup enchaîné ces dernières semaines, à commencer par la superstar Kylian Mbappé, meilleur buteur de la L1 (21 buts) ? Peut-être relancera-t-il en pointe Mauro Icardi, pas titulaire depuis plus d'un mois ?

"Si nous voulons rester compétitifs, tous les joueurs sont importants", a lancé Pochettino. Gagner à nouveau au Parc des princes l'est tout autant.

