Tennis: Roger Federer annonce sa participation à Roland-Garros

Paris (AFP)

Roger Federer a annoncé sa participation à Roland-Garros (30 mai-13 juin), et au tournoi sur terre battue de Genève (16-22 mai) en guise de préparation, dimanche sur les réseaux sociaux.

"Heureux de vous annoncer que je vais jouer à Genève et à Paris. D'ici là, je vais consacrer mon temps à l'entraînement", a twitté Federer. Le Suisse aux 20 titres en Grand Chelem a fait son grand retour sur le circuit début mars à Doha après plus d'un an d'absence et n'a pas rejoué depuis.

