Bleus, la course à l'Euro: Thuram remonte la pente, Laporte se montre

Paris (AFP)

C'est déjà le "money time" avant l'annonce de la liste pour l'Euro, dévoilée le 18 mai par Didier Deschamps. A trois semaines de l'événement, Marcus Thuram et Aymeric Laporte espèrent encore s'inviter dans un groupe où Kingsley Coman devrait figurer, malgré ses difficultés actuelles.

. Marcus Thuram, dernier sprint

Ultimes chances pour Marcus Thuram pour essayer de décrocher un place dans le bus pour l'Euro (11juin - 11 juillet). L'attaquant de Mönchengladbach, qui compte trois sélections à 23 ans, a marqué dimanche lors de la victoire fleuve du Borussia contre Bielefeld 5-0.

Bloqué dans sa progression en décembre/janvier par une suspension de cinq matches après un crachat sur un adversaire, le fils de Lilian Thuram n'est vraiment revenu à son meilleur niveau que mi-mars. Sans que cela suffise pour être rappelé en sélection. Mais en avril, il a marqué trois buts et délivré quatre passes décisives.

"Sa forme progresse régulièrement ces dernières semaines", reconnaissait il y a trois semaines encore son entraîneur Marco Rose, "mais il n'est pas encore au niveau auquel nous l'attendons". Sous le titre "Encore loin de ses limites", le magazine du football Kicker loue les qualités énormes de l'ancien Guingampais, mais regrette aussi qu'il ne fasse "pas plus souvent la différence".

. Kingsley Coman en panne

Ailier le plus brillant du Bayern pendant des mois cette saison, Kingsley Coman paye peut-être l'accumulation des matches et la fatigue. Samedi, alors que le Bayern prenait l'eau à Mayence, l'entraîneur Hansi Flick n'a pas hésité à sortir le Français à la pause (en même temps que Leroy Sané et Leon Goretzka) pour le remplacer par le jeune talent Jamal Musiala, 18 ans.

Il n'a plus marqué aucun but lors de ses dix derniers matches de Bundesliga et, plus inquiétant encore, n'a délivré qu'une seule passe décisive dans cette même période. Il n'a pas non plus brillé lors des deux matches de quart de finale de Ligue des champions contre le Paris SG.

Le passage à vide n'est sans doute que provisoire pour "le King" qui a coché depuis longtemps la date du 15 juin dans son agenda personnel: c'est à cette date que les Bleus lanceront leur Euro contre l'Allemagne, chez lui à Munich.

. Aymeric Laporte, tête de vainqueur

Aymeric Laporte a été un acteur majeur de la finale de Coupe de la Ligue remportée dimanche pour la 4e fois d'affilée par Manchester City contre Tottenham (1-0).

Titularisé pour pallier l'absence de John Stones, suspendu, le défenseur central de 26 ans a offert aux Citizens le premier trophée de la saison, à huit minutes du terme, d'une tête décroisée sur laquelle Hugo Lloris n'a rien pu faire.

L'ancien joueur de l'Athletic Bilbao aimerait bien retrouver le gardien et capitaine des Bleus, le 26 mai à Clairefontaine pour le début de la préparation à l'Euro, mais il part de loin.

Plusieurs fois convoqué par Deschamps, le gaucher n'a jamais pu honorer la moindre sélection. La dernière fois que le sélectionneur a fait appel à lui, en août 2019 pour les qualifications au Championnat d'Europe, Laporte a dû renoncer en raison d'une grave blessure à un genou.

