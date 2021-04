Voile: "Le bel oiseau" d'Armel Le Cléac'h sort de son nid

Le skipper Armel Le Cleac'h (c) avec les membres de son équipe lors du lancement de son nouveau bateau, le Banque Populaire XI Ultim à Lorient, le 27 avril 2021

Lorient (AFP)

L'immense bateau, capable de voler au dessus de l'eau tel un albatros, le Maxi Banque Populaire 11, est sorti de son nid mardi à Lorient pour rejoindre la mer, sous le regard attentionné de son skipper, Armel Le Cléac'h.

Au petit matin mardi, alors que la super lune rose illuminait toujours le ciel, les membres de l'équipe s'affairaient autour du bateau encore dans son hangar de construction.

Dans le noir complet, le maxi-trimaran de la classe Ultim, soit un multicoque de 32 mètres de long pour 23 mètres de large, dévoilait déjà ses formes, éclairées par quelques spots.

Et c'est à la mi-journée qu'il a vu le jour pour la première fois, devant une cinquantaine de personnes ayant travaillé à l'ouvrage. Le voilier bleu et blanc a ensuite été hissé par une grue avant sa mise à l'eau.

"C'est un bel oiseau, c'est le fruit de beaucoup d'expériences et de travail d'une équipe avec laquelle je travaille depuis dix ans. On sait ce qu'on a vécu en 2018", souligne à l'AFP Armel Le Cléac'h.

En 2018, sur la Route du Rhum, le skipper perdait son bateau flambant neuf lors d'un chavirage après avoir percuté un ofni (objet flottant non identifié).

- Quasiment 100% français -

Banque Populaire, acteur de la voile depuis 32 ans avec un budget sponsoring annuel de sept millions d'euros, a immédiatement replongé pour la construction d'un nouvel engin. Il s'agit du septième bateau conçu et construit par le groupe bancaire, le premier ayant été réalisé en 1994, un trimaran de la classe Orma confié au marin Francis Joyon.

"Ce projet Maxi 11, c'est 150 entreprises de toute la région qui y ont travaillé, c'est 150.000 heures de travail, un projet quasiment 100% français pour faire de nombreux records et faire briller les yeux de nos clients et des fans", s'est réjoui auprès de l'AFP Bertrand Magnin, directeur du développement chez Banque Populaire.

"C'est une chance de pouvoir reconstruire un bateau, explique à l'AFP Gautier Levisse, responsable du bureau d'études. "On a essayé de garder ses qualités et de gommer ses défauts (du précédent bateau)."

Le dernier-né de la flotte très élitiste des Ultim dispose d'une nouvelle structure sur le bras avant (le flotteur s'était décroché du bras avant entraînant le chavirage sur le précédent bateau). Les parties structurelles ont été renforcées, augmentant légèrement le poids du voilier, soit 16 tonnes.

Les foils, ces appendices latéraux qui permettent au bateau de décoller pour voler à 1,50 m au-dessus de l'eau et atteindre les 40 à 45 noeuds de vitesse en moyenne (74 à 83 km/h), ont été agrandis pour amener plus de stabilité.

- "Comme une plume" -

Ces foils mesurent 11 mètres linéaires et sont en forme de "L", avec la partie haute du foil en "S", détaille Gautier Levisse.

"On a allongé le mât pour avoir une grand-voile plus élancée. C'est comme une plume dressée vers le haut", ajoute Levisse, qui a pu virtuellement faire naviguer le bateau grâce à un simulateur.

Le Maxi Banque Populaire 11, construit dans les chantiers de CDK Technologies à Lorient, rejoint donc la flotte de la classe Ultim composée du Sodebo Ultim 3 skippé par Thomas Coville (sorti en mars 2018), du Maxi Edmond de Rothschild barré par le duo Franck Cammas/Charles Caudrelier (sorti en juillet 2017), de l'Ultim Actual 3 du skipper Yves Le Blévec (ex-Macif), d'Idec Sport de Francis Joyon. Il reste encore un Ultim à mettre à l'eau, celui de François Gabart avec la Macif, mais l'assureur a mis fin à leur partenariat et Gabart cherche à le racheter.

Armel Le Cléac'h va désormais prendre la main sur le nouvel Ultim avec dans un coin de la tête la Route du Rhum 2022. Trois échéances l'attendent: la Transat Jacques Vabre en double avec Kevin Escoffier à l'automne prochain, la Route du Rhum 2022 et une course autour du monde pour les Ultim en solitaire en 2023.

"Avec ce bateau, on va vivre une histoire ensemble et j'espère qu'elle va être longue. Et belle", a souhaité Le Cléac'h, dont le bateau porte le chiffre 11, "mon chiffre porte-bonheur".

© 2021 AFP