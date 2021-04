GP du Portugal de F1: des choses à "optimiser" pour Ocon et Gasly

Publicité Lire la suite

Portimao (Portugal) (AFP)

Les Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine) dressent le bilan en demi-teinte de leur début de saison en Formule 1 jeudi, avant 3e Grand Prix de 2021 à Portimao, au Portugal, de vendredi à dimanche:

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), 9e du championnat du monde: "Si on regarde les choses objectivement, on a eu de très, très bons week-ends, en parlant de vendredi et samedi. On a fait d'extrêmement bonnes qualifications mais c'est clair pour l'instant que, le dimanche, on n'a pas réussi à concrétiser ces bonnes +qualifs+ et c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Il n'y a eu que deux courses mais c'est sûr que, les occasions, il ne va pas falloir commencer à les rater tous les week-ends. On a compris, on a appris et c'est clairement le +focus+ pour les week-ends à venir de se concentrer sur les dimanches et d'avoir des courses propres, sans les erreurs qu'on a pu commettre sur les deux premières".

Esteban Ocon (FRA/Alpine), 12e du championnat du monde: "C'est plein de petits détails qui, en F1, font la différence et on a déjà vu ce que c'était, dans plein de départements différents, que ce soit l'aéro, le moteur, la boîte de vitesses. C'est plein de petites choses qui n'ont pas encore été optimisées cette année. On n'est pas en train de plafonner, on est en train de progresser, mais c'est clair qu'on arrive avec une auto qui sur le papier est moins performante que l'an dernier. Tout le monde a perdu de la performance, mais nous un peu plus, donc on a plus à regagner. (...) On a plus de mal à performer parce qu'on est un peu moins rapide que l'an dernier mais, de l'intérieur avec l'équipe, on travaille beaucoup mieux que l'an dernier. A Imola (lors de la manche précédente, ndlr), on a peut-être exploité la voiture à 99%, presque 100%, et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment fait l'année dernière. Il y avait toujours un peu de marge."

Propos recueillis en zone mixte.

