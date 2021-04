Top 14: La belle opération pour Castres, un bonus arraché pour Bayonne

Publicité Lire la suite

Bayonne (AFP)

Castres, irrésistible ces dernières semaines, a poursuivi sa remontée pour intégrer pour la première fois le club des qualifiables après sa victoire à Bayonne (26-23), qui a assuré un bonus défensif tardif, jeudi soir en match en retard de la 22e journée de Top 14.

On n'arrête plus le CO ! Après avoir fait tomber chez eux les deux leaders Toulouse et La Rochelle, les Tarnais ont conquis leur cinquième victoire à l'extérieur de la saison qui leur permet de doubler Toulon et Bordeaux-Bègles au classement et de s'inscrire comme un candidat très crédible à la course à la qualification.

De son côté, l'Aviron a sauvé les apparences en arrachant un bonus défensif qui pourrait compter dans la course que se livrent les Basques avec Montpellier et leur voisin Pau, barragiste repoussé à quatre longueurs à quatre journées de la fin.

On peut même parler d'issue heureuse pour les hommes de Yannick Bru, à l'entame catastrophique (0-16, 15). Indisciplinés, souffrant en mêlée et perdant leur capitaine Peyo Muscarditz sur commotion, ils n'ont pas existé face à un CO récitant un rugby réaliste, à l'image du demi de mêlée Santiago Arata, suppléant habile de Rory Kockott suspendu, s'en allant derrière la ligne après une minute ou de son buteur Benjamin Urdapilleta, clinique face aux perches (6 sur 6).

Alors que l'Aviron a eu toutes les peines du monde à inscrire une pénalité après deux pénaltouches, les Castrais ont envoyé avec le même lancement de jeu Filipo Nakosi sans opposition à l'essai (3-23, 25).

Bayonne s'est ressaisi avant la pause, grâce à ses gros et une pénaltouche enfin gagnante avec Afa Amosa à la conclusion (34), à peine deux minutes après un première tentative sauvée par une main bien placée d'Urdapilleta.

Ce regain a lancé l'opération rébellion après la pause - avec deux pénalités de Gaëtan Germain (16-23, 60) - qui a contraint les visiteurs à resserrer leur défense.

A l'expérience et à l'énergie, les Tarnais, en manque de munitions en touche, ont repoussé pendant un long moment le pilonnage bayonnais, tout de même récompensé à sept minutes de la fin par un carton jaune de Loïc Jacquet et un essai en force de l'entrant Michael Ruru (23-26, 75).

Bien qu'en infériorité numérique, Castres n'a plus été mis en danger par des Bayonnais finalement heureux de la récolte de ce point de bonus.

© 2021 AFP