L1: occasion à saisir pour l'OM, Lyon n'a plus le choix

Paris (AFP)

L'Olympique de Marseille, intraitable dans la course à la cinquième place de Ligue 1 avant d'affronter Strasbourg vendredi, espère profiter d'un calendrier plus abordable que celui de son rival Lens, opposé au Paris SG samedi avant le choc de la 35e journée, Monaco-Lyon.

L'OM de Jorge Sampaoli a beau être invaincu depuis quatre matches (dont trois victoires) en Championnat, sa renaissance ne suffit pas, pour le moment, pour reprendre aux Sang et Or la 5e place, synonyme de qualification en Coupe européenne (Ligue Europa ou Ligue Europa Conference).

Mais il bénéficie d'un programme allégé par rapport à son concurrent: Lens va en effet au Parc des Princes samedi (17h00) défier le deuxième du classement, avant d'accueillir le leader Lille le week-end suivant.

Ce sont donc deux journées à ne pas manquer pour les Marseillais, opposés à Strasbourg, 15e, vendredi soir (21h00), avant de se rendre à Saint-Etienne neuf jours plus tard.

Le club a "la responsabilité, pour ses supporters, de jouer l'Europe", a affirmé le président Pablo Longoria mercredi en conférence de presse, se satisfaisant de l'arrivée de l'entraîneur Sampaoli, qui "a changé la dynamique" et insufflé "espoir et confiance".

La lutte pour la 5e place promet d'être haletante jusqu'au bout, car Marseille, 6e (55 pts), est talonné par Rennes (54 pts) qui se rend chez les Girondins de Bordeaux, en pleine crise sportive - 16e place - et extrasportive - placement sous la protection du tribunal de commerce après le désengagement de l'actionnaire King Street.

Le sprint final le plus serré sera néanmoins celui de la course au titre. Lille ne devance le PSG que d'un point et Monaco, de deux unités, à quatre journées de la fin de saison. L'équipe menée par Christophe Galtier va devoir confirmer contre Nice samedi (21h00) sa prestation pleine de hargne du week-end précédent, à Lyon (victoire 3-2 après avoir été mené 2-0).

Pour l'OL, justement, il est temps de relever la tête. Face à Monaco (3e, 71 points), les hommes de Rudi Garcia (4es, 67 points) n'ont plus le choix: seule une victoire dimanche (21h00) maintiendra les chances de podium, et donc de qualification pour la Ligue des champions.

Le programme de la 35e journée de Ligue 1:

Vendredi 30 avril

(21h00) Marseille - Strasbourg

Samedi 1er mai

(17h00) Paris SG - Lens

(21h00) Lille - Nice

Dimanche 2 mai

(13h00) Bordeaux - Rennes

(15h00) Dijon - Metz

Lorient - Angers

Nîmes - Reims

Brest - Nantes

(17h05) Montpellier - Saint-Etienne

(21h00) Monaco - Lyon

