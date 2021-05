Hand: la jeunesse française se montre contre la Grèce en qualifications pour l'Euro-2022

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Face à une modeste Grèce, fatiguée par son troisième match en cinq jours, les jeunes pousses de l'équipe de France de handball ont parfaitement rempli leur mission dimanche en s'imposant 46 à 30 lors du dernier match des qualifications pour l'Euro-2022.

Les Bleus terminent cette campagne de qualification avec deux victoires, un match nul et une défaite, ainsi que deux victoires sur tapis vert après le forfait de la Belgique, contraint par la pandémie de Covid-19.

Avec 9 points, ils finissent à la deuxième place du groupe derrière la Serbie (11 pts) et se rendront en Hongrie et en Slovaquie du 13 au 30 janvier prochain pour l'Euro-2022.

Avec un profond renouvellement de l'équipe de France attendu après les Jeux olympiques de Tokyo cet été (23 juillet-8 août), la nouvelle génération du hand tricolore s'est montrée, dans la perspective d'un avenir sous le maillot bleu à moyen terme, dès le prochain Championnat d'Europe 2022 (13-30 janvier). Et peut-être pour certains dès les Jeux de Tokyo.

Six joueurs ont connu leur première sélection en équipe de France. Les gardiens Rémi Desbonnet et Kévin Bonnefoi ont effectué leurs premiers arrêts, respectivement 10 et 5, chacun ayant joué une mi-temps.

Et dans le jeu, quatre joueurs ont ouvert leur compteur buts: les demi-centres Aymeric Minne (2) et O'brian Nyateu (2), le pivot Théo Monar (4) et l'arrière gauche Karl Konan (1).

"C'était quand même un match officiel de qualification, ce n'est pas rien, tout le monde a pris la mesure de ce match et a mis l'engagement qu'il fallait", s'est réjoui le capitaine du soir, Valentin Porte, au micro de beIN Sports.

Nicolas Tournat a réalisé une très grosse performance au poste de pivot, avec 7 buts sur 8 tentatives. A l'aile gauche, le Parisien Dylan Nahi et le Montpelliérain Hugo Descat ont également impressionné avec respectivement 7 et 8 buts.

Le sélectionneur Guillaume Gille dispose désormais de six à sept semaines avant d'annoncer la liste d'une vingtaine de joueurs retenus pour la préparation olympique à Créteil. De cette liste sortiront 17 joueurs: quinze qui intègreront le village olympique et deux (dont un gardien) qui séjourneront à Tokyo.

