L1: Montpellier rechute, Saint-Etienne se sauve

Montpellier (AFP)

L'annonce du prochain départ de Michel Der Zakarian s’est accompagnée d’une défaite (2-1) de Montpellier dimanche à la Mosson face à Saint-Etienne, désormais quasiment assuré du maintien, lors de la 35e journée de Ligue 1.

La non-reconduction du contrat de l’entraîneur montpelliérain, qui sera donc libre en juin, avait été divulguée peu avant le coup d'envoi du match, finalement conclu sur la seconde défaite consécutive de Montpellier, une semaine après sa désillusion à Nice (3-1). Ce nouveau revers met probablement fin aux espoirs européens des Héraultais, du moins via le championnat.

+Der Zak+, âgé de 58 ans, est sur le point de boucler sa quatrième saison à Montpellier qu'il avait rejoint en 2017 peu après le décès de Louis Nicollin, patron fondateur de "La Paillade".

Auteur de l'ouverture du score dès la 6e minute, Andy Delort lui a rendu hommage à la pause, interrogé par Canal +. "C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ca fait trois ans qu'on travaille ensemble et il m'a fait énormément progresser. On a appris qu'il allait arrêter avec nous et je voulais le remercier", a déclaré l'attaquant, venu enlacer son coach après avoir marqué.

Mais le but de Delort n'a pas suffi et ceux inscrits par Romain Hamouma (16e) et le capitaine Mathieu Debuchy (50e) ont permis aux Verts de répliquer et de remporter une victoire déterminante.

- la Coupe comme objectif -

Avec huit points d’avance sur le barragiste Nantes à trois journées de la fin, l’équipe de Claude Puel ne peut quasiment plus être rejointe. Les Verts remontent même à la 12e place, leur meilleur classement depuis l’automne.

Montpellier, pour sa part, préserve sa 8e place mais ne compte qu'un point d'avance sur Nice et Metz. A dix jours de la demi-finale de la Coupe de France devant le Paris SG, objectif majuscule de sa fin de saison, il ne s'est pas vraiment rassuré avec ce second échec d'affilée.

Très remaniée en raison de l’absence de plusieurs titulaires (Hilton et Savanier suspendus, Pedro Mendes, Ferri et Souquet blessés), l’équipe de +Der Zak+ aura fait illusion durant le premier quart d’heure, le temps pour Delort de marquer son 13e but de la saison, à la réception d’un coup franc excentré de son meneur de jeu Florent Mollet (6e).

Les Verts ont répliqué rapidement à la suite d’une reprise d’Hamouma sur un parfait débordement de Denis Bouanga (16e). Cinq minutes après la pause (1-1), sur une action quasi identique au premier but, Debuchy a parachevé un centre de Nordin (50e).

A la 64e minute, ce même Nordin a gâché une balle de break en se heurtant au gardien suisse Jonas Omlin. Cela n'a pas empêché les Verts d'assurer un succès mérité.

