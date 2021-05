Un boxeur olympique portoricain inculpé du meurtre d'une femme enceinte

Publicité Lire la suite

San Juan (AFP)

Un boxeur olympique, accusé du meurtre d'une femme enceinte à Porto Rico, comparaît lundi devant un juge fédéral, dans une affaire qui a ravivé l'indignation contre les féminicides sur cette île des Caraïbes, territoire américain.

Felix Verdejo Sanchez, 27 ans, qui a notamment participé aux Jeux olympiques de 2012 à Londres, s'est rendu à la police dimanche, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt portant sur trois chefs d'inculpation.

Selon une plainte fédérale obtenue par l'AFP, citant un témoin, le boxeur professionnel est accusé d'avoir "frappé au visage" Keishla Rodriguez Ortiz, 27 ans également, de lui avoir injecté le contenu d'une "seringue remplie de substances" non précisées, de l'avoir ligotée, jetée depuis un pont dans l'eau d'un lagon et de lui avoir tiré dessus, toujours depuis le pont.

Le corps de la jeune femme, disparue depuis jeudi soir, a été retrouvé samedi au bord du lagon.

M. Verdejo Sanchez est inculpé d'enlèvement ayant entraîné la mort, vol de voiture avec violence ayant entraîné la mort, et meurtre d'un enfant à naître, des chefs d'accusation pour lesquels il encourt la peine de mort.

La police fédérale américaine a été en mesure d'établir que Felix Verdejo Sanchez et Keishla Rodriguez Ortiz avaient communiqué par téléphone le jour de l'enlèvement et des images de surveillance montrent une voiture semblable à celle du boxeur sur le pont, appuyant les dires du témoin et les soupçons exprimés par la famille de la jeune femme.

Ce drame a suscité des protestations à Porto Rico, dont le gouverneur, Pedro Pierluisi, a déclaré l'état d'urgence en janvier en raison des violences contre les femmes.

