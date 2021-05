Fifa: récusation du procureur qui enquêtait sur Gianni Infantino

Publicité Lire la suite

Lausanne (AFP)

Le procureur suisse qui enquêtait depuis l'été dernier contre le président de la Fifa Gianni Infantino a été récusé, paralysant pour l'heure les investigations contre le patron du foot mondial, a annoncé mercredi la justice suisse.

Stefan Keller avait ouvert le 30 juillet 2020 une procédure visant M. Infantino pour trois rencontres informelles avec l'ancien chef du parquet suisse, et examinait depuis mars une affaire de jet privé payé par la Fifa, sans avoir formellement engagé de poursuites.

Mais le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone a "admis la demande de récusation de Gianni Infantino contre Stefan Keller", dans une décision prise vendredi dernier et publiée mercredi sur son site, et a condamné le magistrat à rembourser 5.000 francs suisses de frais de justice au dirigeant italo-suisse.

La juridiction pénale suprême n'a cependant pas examiné les demandes de "nullité des actes de procédure conduits jusqu'à présent", précise-t-elle, laissant intactes les charges contre le patron de la Fifa.

Gianni Infantino demeure donc poursuivi pour "incitation à l'abus d'autorité", à la "violation du secret de fonction" et à "l'entrave à l'action pénale", en attendant la désignation d'un nouveau magistrat pour reprendre ce dossier.

Dans le détail, le Tribunal pénal fédéral reproche à Stefan Keller quatre communications à la presse, ainsi qu'une "déclaration à une revue juridique", qui ne relèvent pas d'une "information objective, neutre et correcte dans l'intérêt du public" et jettent un doute sur son impartialité.

- Soupçons de collusion -

Stefan Keller avait en particulier relevé mi-décembre des "indices" selon lesquels le patron de la Fifa s'était rendu coupable de "gestion déloyale" en rentrant en jet privé du Suriname en Suisse en 2017, avant même d'être désigné compétent pour enquêter sur ce volet.

"En tentant d'examiner des questions qui n'avaient rien à voir avec son mandat, puis en exprimant publiquement ses soupçons personnels", le magistrat a "clairement violé la présomption d'innocence" de M. Infantino, souligne de son côté la Fifa dans un communiqué.

Président de la Cour suprême du canton d'Obwald, dans le centre du pays, Stefan Keller avait été choisi comme "procureur extraordinaire" mi-2020 pour enquêter sur les soupçons de collusion entre la Fifa et l'ancien chef du parquet fédéral, Michael Lauber.

Ses investigations portaient sur trois rencontres secrètes tenues en 2016 et 2017 entre M. Lauber et Gianni Infantino, non mentionnées dans les multiples procédures ouvertes depuis 2015 sur le football mondial, dans lesquelles la Fifa est partie civile.

"Les conséquences" de cette récusation "sur les différentes procédures ne sont pas encore totalement claires", a estimé Stefan Keller dans un communiqué, niant avoir "communiqué des informations trompeuses" dans ce dossier.

L'affaire a contraint l'été dernier Michael Lauber à la démission, mais la justice interne de la Fifa a blanchi mi-août M. Infantino. Le dirigeant a depuis jugé "absurde" d'être mis en cause pour avoir rencontré un magistrat et assure qu'il voulait juste montrer à M. Lauber combien la Fifa avait changé depuis les "fonctionnaires corrompus" de l'ère Sepp Blatter, son prédécesseur.

