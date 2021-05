Angleterre: Manchester United fait attendre City, West Ham décroche

L'entraîneur norvégien de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, félicite l'attaquant uruguayen, Edinson Cavani, auteur du 3e but, après la victoire, 3 buts à 1 contre Ashton Villa, lors de leur match de Premier League, le 9 mai 2021 à Birmingham

Manchester United a encore repoussé le sacre de City en allant l'emporter 3 à 1 à Aston Villa, dimanche lors de la 35e journée, alors que West Ham a vu ses rêves de Ligue des Champions sérieusement écornés par Everton (0-1).

Les hommes de Pep Guardiola avaient raté le coche samedi en se faisant renverser en seconde période par Chelsea (2-1), après avoir eu virtuellement le trophée entre les mains pendant une vingtaine de minutes, dans ce match aux allures de répétition générale de la finale de la Ligue des Champions le 29 mai.

Dimanche, City a encore été tout aussi virtuellement champion pendant 28 minutes, entre l'ouverture du score superbe de Bertrand Traoré d'une frappe croisée qui a nettoyé la lucarne de Dean Henderson (1-0, 24e) et l'égalisation de Bruno Fernandes sur un penalty obtenu par Paul Pogba (1-1, 52e).

Un scénario maintes et maintes fois vu cette saison de la part des Red Devils qui ont pris 31 de leurs 67 points après avoir été menés au score mais dont Solskjaer se satisfait.

"Je ne peux pas leur en vouloir", a-t-il expliqué à la BBC en rappelant que ses joueurs étaient rentrés vendredi "vers 4h30/5H00 du matin" de leur demi-finale retour de Ligue Europa à Rome.

- "Un énorme résultat" -

"C'est un énorme résultat car cela nous enlève un peu de pression et on peut enchaîner en toute confiance", a-t-il ajouté, alors que se profilent les réceptions de Leicester (4e), mardi, et de Liverpool (6e), jeudi.

Avec cette victoire, Manchester a porté sa série d'invincibilité à l'extérieur en championnat à 25 matches, deux de moins seulement que le record absolu des "Invincibles d'Arsenal", entre avril 2003 et septembre 2004.

Mais avec un seul déplacement encore au calendrier cette saison, à Wolverhampton pour la dernière journée, il devra attendre le prochain exercice pour espérer l'égaler ou le dépasser.

Des buts de Mason Greenwood, quatre minutes après l'égalisation (2-1, 56e) et Edinson Cavani, qui avait remplacé Greenwood (3-1, 87e), d'une tête décroisée, ont offert trois points très précieux aux Red Devils.

Avec dix longueurs de retard et quatre matches à jouer, contre trois pour City, toute défaite des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer aurait donné le titre aux Sky Blue.

Mais cette victoire permet surtout à United de reprendre six points d'avance sur Chelsea qui s'est emparé de la troisième place après sa victoire in extremis à l'Etihad samedi (2-1).

- Calvert-Lewin vise l'Euro-2020 -

Dans l'autre match de l'après-midi concernant le haut de tableau, West Ham a subi un revers inattendu et surtout très fâcheux face à Everton.

Les Londoniens se retrouvent à cinq longueurs de Leicester, dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions, alors qu'ils sont talonnés par Liverpool à un point, avec un match en moins, Tottenham à deux longueurs et Everton à trois, lui aussi avec un match en moins.

Dans un match assez peu spectaculaire, c'est un but de Dominic Calvert-Lewin qui a fait la différence dès la 24e minute.

L'avant-centre, qui devrait être la doublure de Harry Kane à l'Euro cet été, a inscrit son 16e but de la saison, devenant le 2e meilleur réalisateur anglais de la Premier League, derrière le capitaine des Three Lions (21).

Les hommes de David Moyes ont eu beau pousser et toucher le poteau par Vladimir Coufal, peu après l'heure de jeu, ils se sont inclinés pour la 5e fois de la saison à domicile, où ils ont pourtant le 2e meilleur bilan de Premier League, après Manchester City.

