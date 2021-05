Top 14: semaine marathon pour Montpellier, Toulon, Brive et La Rochelle

Publicité Lire la suite

Contraints de disputer trois matches en huit jours, quatre clubs de Top 14 rejouent, chose rare, mardi: Montpellier reçoit Toulon (21h00) et Brive accueille La Rochelle (18h45) en matches en retard des 21e et 22e journées.

"On fait face à un calendrier démentiel et incohérent, qui manque de respect pour la santé de mes joueurs. On ne s'en sortira que par nous, notre travail et notre humilité", a pesté l'entraîneur de Montpellier Philippe Saint-André, dont l'équipe en grande difficulté à la mi-saison "commence à ressembler à quelque chose de sérieux".

Le MHR n'est pas encore assuré du maintien mais sa victoire devant le Stade rochelais (32-22) samedi - la septième d'affilée toutes compétition confondues - lui permet de nourrir de solides espoirs au regard du classement.

Le club, présidé par Mohed Altrad, est dixième avec cinq longueurs d'avance sur le barragiste, Bayonne, et avec deux matches en moins. Mais il lui faudra bien négocier un tunnel de rencontres entre reports liés au Covid-19 et finale du Challenge européen face à Leicester, le 21 mai à Twickenham.

En trois semaines, du 8 au 29 mai, le club héraultais aura joué cinq matches. Après le RCT mardi, le MHR se rendra samedi à Paris pour ferrailler avec le Stade français, qui n'a pas dit son dernier mot dans la course à la qualification pour la phase finale.

- Santé des joueurs -

Montpellier a le menu le plus copieux sur l'ensemble du mois de mai, mais Toulon, Brive et La Rochelle vont disputer, eux aussi, trois matches en huit jours.

Cette fin de saison "met en balance la santé des joueurs", a d'ailleurs grincé dimanche Robins Tchale-Watchou, président du syndicat des joueurs Provale, dans un entretien à l'AFP.

Le RCT, décidé à cimenter sa place dans les six premiers, devra faire sans le pilier droit Emerick Setiano et le talonneur Christopher Tolofua, touchés respectivement à l'épaule droite et à un genou samedi, lors du match remporté avec le bonus face au Stade toulousain (44-10). Mais le club varois récupère le centre néo-zélandais Ma'a Nonu, titularisé après avoir purgé trois matches de suspension.

Une victoire supplémentaire permettrait à l'équipe de Patrice Collazo de passer de la cinquième à la troisième place en doublant Clermont et le Racing 92.

La Rochelle (2e) doit de son côté l'emporter avec le bonus devant Brive (11e) pour revenir à hauteur du Stade toulousain qui compte cinq points de plus.

Samedi dernier dans l'Hérault, les Maritimes ont fait souffler de nombreux cadres ayant battu les Irlandais du Leinster une semaine plus tôt en demi-finale de la Coupe d'Europe. Pour économiser quelques cartouches d'ici la finale franco-française face à Toulouse le 22 mai à Twickenham.

Le programme de mardi:

(18h45) Brive - La Rochelle (22e journée)

(21h00) Montpellier - Toulon (21e journée)

