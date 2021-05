Roland-Garros: jusqu'à 5.388 spectateurs par jour jusqu'au 8 juin puis 13.146

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Roland-Garros accueillera jusqu'à 5.388 spectateurs quotidiens jusqu'au 8 juin inclus, puis jusqu'à 13.146 à partir du 9 juin grâce à l'autorisation gouvernementale de remonter le plafond de la jauge à 65%, a annoncé mercredi la directrice générale de la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra.

Par ailleurs, la FFT n'a pas reçu de dérogation au couvre-feu. Les neuf premières sessions nocturnes se dérouleront donc à huis clos et seule celle du 9 juin, la dernière prévue et qui débutera à 20h00 au lieu de 21h00, pourra accueillir 5.000 personnes, le gouvernement ayant décalé le couvre feu à 23h00 à partir de cette date.

L'édition 2021 (30 mai-13 juin) est la première à proposer des sessions nocturnes.

En ce qui concerne l'affluence, le stade de Roland-Garros qui s'étend sur 12 hectares a été divisé en six établissements recevant du public en plein air (ERP-PA): le court Philippe-Chatrier, le court Suzanne-Lenglen, le court Simonne-Mathieu, les courts 2 à 5, les courts 6 à 9 et les courts 10 à 14.

Il y aura cependant "une libre circulation" entre les ERP-PA, a précisé le président de la FFT Gilles Moretton. "Il y aura des contrôles" pour que les jauges sur chaque court ne soient cependant jamais dépassées, a-t-il ajouté.

Aux termes des mesures sanitaires gouvernementales en vigueur, chacun de ces ERP-PA pourra recevoir au maximum 35% de sa capacité avec un plafond à 1.000 jusqu'au 8 juin inclus. Ce qui permettra d'avoir 5.388 spectateurs quotidiens répartis autour des 16 courts.

Le couvre feu étant fixé jusque-là à 21h00, le public sera invité à quitter le stade au plus tard à 20h30, a souligné Mme Oudéa-Castéra.

- Passe sanitaire obligatoire -

A partir du 9 juin, la jauge autorisée par le gouvernement passe à 65% de la capacité maximum, avec un plafond à 5.000.

La journée du 9 juin pourra donc accueillir jusqu'à 13.146 spectateurs grâce à sa session nocturne et sera la plus chargée en terme de public.

Par la suite, le nombre de courts utilisés va diminuer avec le nombre de matches restant à jouer et le nombre total de spectateurs va donc baisser mécaniquement.

Un passe sanitaire sera exigé pour les spectateurs voulant accéder au stade à partir du 9 juin.

"L'activation du passe sanitaire est une petite révolution pour nous qui permet de déverrouiller un peu la jauge et qui sera une grande première", a commenté Mme Oudéa-Castéra en soulignant que Roland-Garros allait "exercer en pilote ce dispositif".

Les spectateurs devront à partir de cette date présenter "soit le résultat d'un test négatif PCR ou antigénique de moins de 48 heures, soit un certificat de vaccination, soit un certificat de rémission, c'est-à-dire la production d'un résultat de test positif de plus de deux semaines et de moins de six mois", a-t-elle détaillé.

En temps normal, le stade de Roland-Garros peut accueillir jusqu'à 38.436 spectateurs par jour. L'an dernier, la pandémie avait obligé les organisateurs à n'accepter que 1.000 spectateurs quotidiens.

Au total, la FFT compte vendre 118.611 billets cette année, contre environ 500.000 en 2019 avant la pandémie.

"C'est incontestablement un manque à gagner très significatif par rapport à une édition normale. Il y aura un travail très important sur l'assainissement de la situation financière", a relevé Mme Oudéa-Castéra.

Comme l'a rappelé M. Moretton, "Roland-Garros est le poumon de l'économie du tennis français". Le tournoi représente environ 80% du budget de la FFT.

Les joueurs, eux, devront impérativement loger dans un des deux hôtels officiels, comme en 2020, "sans exception", a insisté le directeur du tournoi Guy Forget.

