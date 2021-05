Handball: Nantes s'offre le droit de rêver à un nouveau Final 4

Publicité Lire la suite

Nantes (AFP)

Nantes a réalisé un nouvel exploit en Ligue des champions en s'imposant 32 à 28 à domicile contre le club hongrois de Veszprem, mastodonte du handball européen, en quart de finale aller et s'offre le droit de rêver au Final 4.

Et si Nantes reproduisait la saison 2017/18, qui lui avait permis de se hisser en finale de la C1 à Cologne, en éliminant le Paris SG en demi-finales avant de céder en finale contre Montpellier? Jeudi prochain, lors du match retour en Hongrie sur les rives du Lac Balaton, ils pourront même se permettre de perdre de trois buts, ou de quatre s'ils en inscrivent au moins 29.

Les joueurs d'Alberto Entrerrios ont en tous cas atteint un premier objectif, en s'imposant jeudi de quatre buts dans leur H Arena vide de spectateurs, grâce à un quart d'heure de folie entre la 15e et la 30e minutes de jeu, infligeant un 10-3 aux Hongrois, présents dans le dernier carré de la Ligue des champions à six reprises ces sept dernières saisons (absents en 2018).

Avec un savant mélange entre la jeunesse des Français Aymeric Minne (2 buts) au poste de demi-centre et Théo Monar (2 buts) à celui de pivot, et l'expérience de l'inusable Macédonien Kiril Lazarov (tout juste 41 ans depuis trois jours et 4 buts jeudi), les Nantais ont écœuré Veszprem, qui s'est heurté à la muraille Emil Nielsen dans les buts nantais, auteur de six parades au cours de ces quinze minutes (15 au total).

- "Que la première mi-temps" -

Et ce n'est pas la pause de la mi-temps qui a coupé les ailes au champion du monde 2021 avec le Danemark, qui a parfaitement fermé les angles de tir aux joueurs de Veszprem. L'écart est ainsi monté à sept buts (24-17, 42e), puis s'est stabilisé.

"Je suis satisfait du résultat d'aujourd'hui, on peut travailler sur cette base. Ce n'est que la première mi-temps de la confrontation, la seconde en Hongrie sera plus difficile", a commenté le portier danois après la rencontre. "On va faire tout ce que l'on pourra pour gagner à Veszprem. On ne va pas rester défensif", a-t-il prévenu.

Les Nantais ont été peu moins efficaces au coeur de la seconde période en attaque face au portier espagnol Rodrigo Corrales, Entrerrios a dû apaiser ses troupes avec son calme olympien traditionnel lors d'un temps-mort, au cours duquel "ne pas se précipiter" a été son mot d'ordre.

Les infériorités numériques (dix minutes) ont été parfaitement gérées, et l'entrée de Baptiste Damatrin à l'aile gauche est venue confirmer l'excellente santé des jeunes pousses nantaises. Seul petit regret, la double exclusion temporaire en fin de rencontre qui a permis à Veszprem de recoller à quatre buts et entretenir l'espoir hongrois.

La prestation réalisé à domicile sera à confirmer dans sept jours à Veszprem, où les Nantais retourneront pour la seconde fois de la saison, mais y joueront pour la première fois: en phase de groupes, le match avait été annulé pendant l'échauffement, car l'un des membres du corps arbitral avait été testé positif au Covid.

