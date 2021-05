NBA: San Antonio jouera les barrages

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

San Antonio, bien que battu à New York jeudi, jouera les barrages à l'Ouest, où Portland, défait in extremis à Phoenix, a manqué une occasion d'avancer directement en play-offs, pendant que Philadelphie ratait une opportunité de finir tête de série N.1 à l'Est.

Les équipes finissant entre la 1re et la 6e place avancent directement en play-offs NBA, tandis que celles classées de la 7e à la 10e place joueront des barrages, pour deux derniers billets en jeu dans chaque conférence.

. Suspense maintenu à l'Ouest

A trois journées de la fin de la saison régulière, il ne reste plus que deux places de barragistes à attribuer, une dans chaque conférence.

A l'Ouest, les Lakers, qui aimeraient éviter d'en passer par là, sur la route d'un hypothétique doublé, peuvent encore être exaucés. Car Portland a cédé dans les dernière secondes à Phoenix (118-117).

Contrairement à celles de Damian Lillard (41 pts), les mains ont tremblé des deux côtés dans la dernière minute. Chez les Suns, Dario Saric a manqué trois lancers francs sur quatre et Devin Booker a perdu un ballon avant de faire un marcher. Chez les Blazers, qui avaient la victoire au bout, Robert Covington a aussi raté deux lancers francs. Finalement, Booker a mis les siens à 2.4 sec du buzzer pour retourner la situation.

Conséquence: Portland (6e), avec un match à jouer, laisse sa 5e place à Dallas qui en a deux.

Scénario: Si les Lakers (7e) gagnent leurs deux derniers matches et que leurs rivaux perdent les leurs, LeBron James et les siens finiront dans les 6 premiers.

En attendant, à l'instar de Golden State (8e) et Memphis (9e), San Antonio (10e) est lui bien content de jouer ces barrages.

Sa défaite en fin de match chez les Knicks (102-98), portés par Alec Burks (30 pts) et Julius Randle (25 pts, 9 passes, 9 rbds) n'a eu aucune conséquence fâcheuse, car les Grizzlies ont battu les Kings (116-110), qui n'avaient pas droit à l'erreur. Dillon Brooks (30 pts) a définitivement repoussé Sacramento dans le money-time.

Côté Est, Chicago s'est donné le droit d'espérer accrocher la 10e place de Washington, en battant Toronto (114-102), grâce notamment à Zach LaVine (24) et à Nikola Vucevic (16 pts, 16 rbds, 6 passes).

Les Bulls doivent remporter leur deux derniers matches, en espérant que les Wizards perdent les leurs. Ils auraient alors un même bilan, mais Chicago finirait devant, au bénéfice de leurs confrontations directes,

Plus haut ça se dessine: Boston, d'ores et déjà barragiste, est sûr de recevoir, en vertu de sa 7e place. Et ce, grâce aux défaites de Charlotte chez les Clippers (113-90) et d'Indiana contre Milwaukee (142-133).

Les Hornets (8e) ont subi la loi du collectif angeleno (Kawhi Leonard 16 pts; Paul George 20 pts; Reggie Jackson 19 pts; Nicolas Batum 11 pts), adroit à longue distance (21/45).

Les Pacers (9e) n'ont eux rien pu faire contre les Bucks (3e) de Giannis Antetokounmpo, en mode double MVP (40 pts, 15 rbds, 6 passes).

. Statu quo dans les hauteurs

Philadelphie pouvait asseoir sa première place à l'Est. La franche défaite concédée à Miami (106-94) a repoussé cette échéance. Et son dauphin Brooklyn de se rapprocher à une victoire. Si les Sixers, qui reçoivent deux fois Orlando, gagnent une fois, ils finiront tête de série N.1 pour la première fois depuis 2001. Cette année-là, Allen Iverson & co avaient perdu la finale face aux Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant.

Un dernier effort est à produire donc, car, à l'image des difficultés de Joel Embiid (6 pts), ils ont peiné chez le Heat, qui monte en puissance au meilleur moment.

"J'aime nos chances face à n'importe quel adversaire, franchement, personne ne nous intimide. Ca sera difficile de nous battre quatre fois", a prévenu Jimmy Butler (21 pts).

Avec ce 4e succès de rang, Miami reste 5e, devant New York (6e) mais derrière Atlanta (4e) qui a aisément disposé d'Orlando (116-93), dans le sillage de Bogdan Bogdanovich (27 pts).

A l'Ouest, Denver s'est imposé à Minnesota (114-103) en s'appuyant sur Nikola Jokic (31 pts, 14 rbds) et demeure 4e, derrière les Clippers (3e) et Phoenix (2e) qui peut encore chiper la première place de Utah.

