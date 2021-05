Volley: les Françaises qualifiées pour l'Euro-2021

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les volleyeuses françaises se sont qualifiées pour le Championnat d'Europe 2021 grâce à leur succès 3 sets à 0 contre le Danemark (25-21, 25-23, 25-17) et la victoire de la Hongrie contre Israël, vendredi à Budapest.

Après un premier week-end de qualifications conclu par deux victoires contre le Danemark et Israël et une défaite au tie-break contre la Hongrie la semaine dernière à Colmar, les coéquipières d'Héléna Cazaute devaient confirmer cette semaine à Budapest.

Elles ont rempli leur objectif bien avant la fin du week-end après avoir battu les Danoises en trois sets, avec deux premières manches serrées. "Malgré tout, aux moments-clés des sets, on a su retrouver notre niveau de jeu et on a pu mettre en difficulté cette équipe du Danemark qui a vendu chèrement sa peau", a souligné l'entraîneur adjoint Cyril Ong après la rencontre.

Les Bleues affronteront Israël samedi après-midi puis la Hongrie dimanche après-midi. Elles seront privées de Lara Davidovic, blessée et sortie sur civière en larmes à la fin du deuxième set.

Le tirage au sort de la phase de groupe de l'Euro-2021, disputé du 18 août au 4 septembre en Serbie, Croatie, Roumanie et Bulgarie, est programmé jeudi prochain, le 20 mai à Belgrade.

Les Françaises disputeront leur deuxième Championnat d'Europe consécutif. En 2019, elles avaient été éliminées au 1er tour, avec quatre défaites et une victoire, dans un groupe relevé avec notamment la Serbie, double tenante du titre, et la Turquie, finaliste de l'édition 2019.

© 2021 AFP