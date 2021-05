MotoGP: Fabio Quartararo en pole au GP de France

Publicité Lire la suite

Le Mans (AFP)

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) partira en pole position pour le Grand Prix de France moto dimanche après avoir réalisé la pole position samedi devant l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) et l'Australien Jack Miller (Ducati).

"C'est fantastique", a affirmé le pilote français, 22 ans. "Je suis content d'être en pole position pour la deuxième fois de suite ici", a-t-il ajouté. Il avait également réalisé le meilleur temps en 2020 avant de céder la victoire à l'Italien Danilo Petrucci, alors chez Ducati.

Francesco Bagnaia (Ducati), l'actuel leader du championnat du monde deux points devant Quartararo, a lui complètement raté ses qualifications et ne s'élancera que de la 16e position sur la grille pour la course dimanche dont le départ sera donné à 14h00.

L'autre Français engagé en MotoGP, Johann Zarco (Ducati-Pramac), partira lui 5e, juste devant le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda) après une séance de qualifications disputée par un temps très incertain mais sur une piste sèche.

Marquez, qui revient cette année en compétition après un an d'absence en raison d'une blessure, a longtemps détenu le meilleur temps de la session avant que Quartararo, Vinales, Miller et Zarco ne le devancent dans le dernier tour, profitant d'une piste devenant de plus en plus rapide après les quelques gouttes qui étaient tombées en début de séance.

