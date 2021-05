F1: Romain Grosjean commentera le GP de Monaco sur Canal+

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le pilote français Romain Grosjean, qui a disputé en 2020 sa dernière saison en Formule 1, commentera le Grand Prix de Monaco sur Canal+ samedi et dimanche, a annoncé la chaîne de télévision mardi à l'AFP.

"Pour la première fois (...) l'ancien pilote de Formule 1 proposera ses analyses en direct dès samedi pour les qualifications et pour la course dimanche", programmées les deux jours à partir de 15h00, précise Canal+.

"Ca va être top", anticipe Grosjean, 35 ans, qui a couru en F1 en 2009 puis entre 2012 et 2020 avec Renault, Lotus et Haas. "J'ai la chance d'avoir conduit ces voitures juqu'à très récemment, de connaître les codes et donc de pouvoir parler de tout ça quand il le faudra. C'est assez naturel."

Pour ce qui est du spectacle en piste, "soit on va vivre une course excitante, soit une course très longue, c'est Monaco !", rappelle à l'AFP le Franco-Suisse.

Il a quitté la catégorie reine du sport automobile sur un impressionnant accident lors du GP de Bahreïn en novembre dernier, sortant tout seul de sa monoplace en feu avec les mains partiellement brûlées.

Annulé en 2020 à cause de la crise sanitaire, le mythique GP de Monaco se tiendra de jeudi à dimanche devant 7.500 spectateurs par jour.

On devrait assister, comme lors des quatre premières manches de la saison 2021, à une lutte serrée entre la Mercedes du Britannique Lewis Hamilton et la Red Bull du Néerlandais Max Verstappen, premier et deuxième du championnat avec quatorze points d'écart.

"En 2019, c'était déjà serré entre Lewis (vainqueur, ndlr) et Max (2e sur la ligne d'arrivée mais rétrogradé à la 4e place à cause d'une pénalité, ndlr), fait remarquer Grosjean. On va voir cette fois."

Toujours en activité, le pilote français évolue désormais aux États-Unis, en IndyCar, et a signé sa première pole position et son premier podium (2e) au GP d'Indianapolis le week-end dernier, pour sa troisième course seulement dans ce championnat.

Outre l'ensemble des courses (Formule 1, Formule 2, Porsche Supercup et Formule Alpine) en direct, un documentaire inédit de 90 minutes -- "Monaco, le Grand Prix à tout prix" -- consacré à la préparation de l'épreuve dans le contexte de la crise du Covid-19 sera également diffusé samedi à 21h00.

