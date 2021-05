Tennis: Federer rate son retour sur terre battue à Genève

Publicité Lire la suite

Genève (AFP)

Roger Federer a été éliminé d'entrée lors du tournoi de Genève mardi, perdant face à l'Espagnol Pablo Andujar, 75e mondial (4-6, 6-4, 4-6), pour son premier match sur terre battue depuis près de deux ans.

Mal à l'aise sur son service, Federer (8e mondial) a perdu le premier set et remporté le deuxième, avant de gâcher un break d'avance dans le troisième set pour s'incliner en 1 heure 54.

Personne ne connaissait le Covid-19 et le "Big Three" régnait encore en maître sur le circuit ATP la dernière fois que Federer avait joué sur terre battue. C'était il y a presque deux ans, le 7 juin 2019, quand le Suisse s'était incliné en demi-finale de Roland-Garros face à son meilleur ennemi Rafael Nadal.

Depuis, la pandémie a tout bouleversé, et Federer, 39 ans désormais, n'est plus apparu que très épisodiquement sur les courts, avec une double opération du genou qui l'a éloigné du circuit pendant plus d'un an entre février 2020 et mars 2021.

A deux mois et demi de son 40e anniversaire, le "GOAT" disputait là son troisième match de l'année, lui qui ambitionne d'être de nouveau à 100% à Wimbledon, où il visera un 21e titre en Grand Chelem et le 9e à Londres, records absolus chez les hommes.

Mais sur la terre battue, surface où il reconnaît lui-même être moins à l'aise, c'est bien lui qui a cédé le premier face à Andujar, qu'il n'avait jamais affronté.

L'Espagnol a saisi l'unique balle de break du premier set pour surprendre le Suisse.

Encouragé par le public très réduit (une centaine de personnes), restrictions sanitaires oblige, du court Eaux-Vives, "Roger" a haussé son niveau de jeu dans le deuxième set, laissant par moments entrevoir la magie de sa technique.

Il a converti sa première balle de break, dans le troisième jeu, pour prendre la tête et revenir à une manche partout.

Dans le dernier set, il a à nouveau breaké l'Espagnol dans le troisième jeu... mais a ensuite fait preuve d'un relâchement fatal.

#photo1

Andujar a ainsi pu recoller à 4-4, puis se procurer trois balles de match sur le service du Suisse, à 5-4. La troisième a été la bonne.

Au tour suivant, Andujar affrontera soit le Hongrois Marton Fucsovics, vainqueur en 2018 à Genève, soit le jeune Suisse Dominic Stephan Stricker, novice sur le circuit principal et tombeur de Marin Cilic au tour précédent.

© 2021 AFP