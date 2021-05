Coupe de France: le Paris SG bat Monaco en finale 2 à 0

Publicité Lire la suite

Saint-Denis (AFP)

Le Paris-Saint-Germain, tenant du titre, a remporté la quatorzième Coupe de France de son histoire en battant Monaco 2 à 0 à l'issue d'une finale peu enthousiasmante, mercredi soir à huis clos au Stade de France.

Un premier but de Mauro Icardi (19e) servi par Kylian Mbappé suite à une grossière erreur d'Axel Disasi, puis un second en fin de match de Mbappé (81), servi par Di Maria, ont fait le bonheur des Parisiens, privés de Neymar, suspendu. Monaco, qui n'avait plus disputé de finale de Coupe de France depuis trente ans, et le PSG joueront dimanche la dernière journée du championnat, décisive pour l'attribution d'un titre qu'ils se disputeront avec Lille.

