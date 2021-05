Basket: Gobert, Batum, Fournier chefs de file d'un douze ambitieux à Tokyo

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Du talent à revendre pour ramener une médaille de Tokyo: autour des cadres Rudy Gobert, Nicolas Batum et Evan Fournier, actuellement en lice en play-offs NBA, le sélectionneur de l'équipe de France Vincent Collet a dévoilé jeudi une liste solide, homogène et ambitieuse.

L'ailier Timothé Luwawu-Cabarrot et le meneur-arrière Frank Ntilikina, évoluant également dans la ligue nord-américaine, l'arrière Nando De Colo, les meneurs Thomas Heurtel et Andrew Albicy, les pivots Vincent Poirier et Moustapha Fall, les ailiers forts Amath Mbaye et Guerschon Yabusele complètent le groupe des 12 Bleus, qui auront notamment les Etats-Unis pour rival dans la phase de groupe du tournoi (25 juillet-7 août).

Compte tenu de la possibilité selon laquelle certains "NBAers" finissent tard leur championnat - les play-offs débutant samedi doivent conduire à des finales pouvant aller jusqu'au 22 juillet -, avec le risque de blessure ou de fatigue qui en résulte, Vincent Collet a dressé une autre liste de quatre joueurs suppléants.

Elle comprend l'ailier Axel Toupane, l'ailier fort William Howard, l'intérieur Mathias Lessort et l'arrière Isaïa Cordinier, qui pourront intégrer immédiatement la sélection lors du stage de préparation devant se tenir à Pau du 24 juin au 6 juillet.

Issus de la colonie "américaine", figurent Gobert, Batum, Fournier, Luwawu-Cabarrot et Ntilikina auxquels on peut associer Poirier, qui a débuté la saison à Philadelphie avec certes très peu de temps de jeu, ce qui l'a conduit à se relancer à Madrid.

- De la taille à l'intérieur -

Ces joueurs, hormis Hormis Luwawu-Cabarrot qui n'avait finalement pas été retenu après la préparation, n'ont plus revêtu le maillot tricolore depuis le Mondial-2019 et la médaille de bronze glanée en Chine, avec au passage l'exploit d'avoir écarté les Etats-Unis en quart de finale.

Une Team USA, sans nul doute revancharde et bien plus armée de stars, qu'ils connaissent parfaitement pour les affronter quasiment chaque soir et qu'ils retrouveront dans le groupe A en ouverture du tournoi olympique le 25 juillet. Leurs deux autres adversaires seront l'Iran et une équipe issue d'un tournoi qualificatif mettant aux prises le Canada, la Grèce, la Chine, l'Uruguay, la République tchèque et la Turquie.

Pour seconder l'incontournable Gobert (2,16 m), candidat à un 3e titre de meilleur défenseur de la NBA et prépondérant dans l'excellente saison du Utah Jazz qui vise le titre, Collet a opté pour deux autres pivots de grande taille: Poirier (2,13 m), parvenu à se relancer à point nommé au Real Madrid, où il joue en moyenne 23,3 minutes (10,8 pts, 6,5 rbds), loin des maigres 3,9 minutes émiettées chez les Sixers de Philadelphie, et Fall (2,16 m), un des trois représentants de Villeurbanne, seul club du Championnat de France à compter des sélectionnés.

- Maledon a dit non -

Les deux autres sont Guerschon Yabusele, aussi costaud à l'intérieur qu'adroit à l'extérieur (il est le meilleur shooteur à trois points du championnat de France Elite), qui formera le duo d'ailiers forts avec Amath Mbaye, convaincant avec le club turc de Karşıyaka, et Thomas Heurtel, meneur-passeur émérite.

Aux côtés de ce dernier, figurent Andrew Albicy, excellent en Espagne avec Gran Canaria et capitaine lors des récents matches internationaux, et Frank Ntilikina, qui peine encore à s'imposer aux New York Knicks, mais dont les vertus défensives et le souvenir d'un excellent Mondial-2019 ont plaidé pour sa sélection.

Chez les arrières, c'est un grand classique avec le Néo- Celtic de Boston, Evan Fournier, lui aussi très bon en Chine - il avait été désigné dans le meilleur cinq du tournoi - et Nando de Colo, toujours efficace avec Fenerbahçe en Turquie.

Enfin, Timothé Luwawu-Cabbarot, qui existe aux Brooklyn Nets dans un effectif pléthorique candidat au titre NBA, secondera au poste N.3 le capitaine Nicolas Batum, renaissant chez les Los Angeles Clippers qui nourrissent aussi les mêmes ambitions.

Qui dit liste, dit absents, dont on peut mentionner le meneur Théo Maledon, qui a réussi d'excellents débuts en NBA, et a choisi de se concentrer sur la préparation de la saison prochaine avec le Thunder d'Oklahoma.

"Une vingtaine de joueurs pouvaient légitimement prétendre à cette sélection", a tenu à souligner Collet, qui a en effet un problème "de riche" avec autant de joueurs talentueux à disposition.

