Coupe d'Europe de rugby: "le Club des cinq" de La Rochelle

La Rochelle (AFP)

De la Pro D2 à la finale de la prestigieuse Coupe d'Europe samedi face à Toulouse, ils ont tout connu avec La Rochelle: Sazy, Gourdon, Atonio, Kieft et Botia, ou la fidélité maritime récompensée.

"Est-ce qu'il y a des liens particuliers entre nous ? Je ne sais pas mais ce sera écrit à jamais qu'on a fait monter le club en Top 14", souligne le 3e ligne Kevin Gourdon. "Quand on regarde un peu en arrière, ça me rappelle des choses, ce sont des bons moments, de beaux clins d'œil".

Flashback en mai 2014. Hormis un aller-retour express dans l'élite (2010-2011), le club rochelais en est à sa 11e saison passée en Pro D2 lorsqu'il se présente en finale d'accession face à Agen, sa troisième en sept ans (après 2007 et 2010).

Dans ses rangs figure un pilier droit au gabarit XXL, Uini Atonio, repéré trois ans plus tôt par l'ancien manager Patrice Collazo lors d'un tournoi à VII à Hong Kong et "vite adopté" à La Rochelle.

"Une ville qui ressemble à celle où j'ai grandi en Nouvelle-Zélande", confie-t-il.

Derrière lui, Romain Sazy évolue en 2e ligne, l'international néerlandais Zeno Kieft et Kevin Gourdon sont en 3e ligne, et un bulldozer fidjien, Levani Botia, fait déjà des ravages au centre.

- Mue heureuse -

Personne ne sait alors que la victoire à venir (31-22) va permettre la transformation de ce bastion historique du rugby sur la côte atlantique, sans réel palmarès hormis deux Coupes de la Ligue (éphémère compétition du début du 21e siècle), en une forteresse de premier plan, avec un stade toujours bondé et quasi imprenable "qui nous met plus des coups de +boost+ que de la pression négative", selon Gourdon.

"Le club était dans une sorte d'instabilité et tout a changé, commente Atonio. Des infrastructures à l'organisation interne, tout a progressé. Quand je repense à cette petite tribune du stade Deflandre derrière laquelle on s'entraînait il y a dix ans... On m'a donné ma chance ici, je ne me voyais pas partir aussi vite que j'étais arrivé. C’est un choix personnel, une affaire de ressenti".

"La Pro D2 nous a permis de bien nous forger", poursuit le capitaine Sazy, 34 ans, reconnaissant et fier "d'être tombé dans ce beau club", son second après Montauban où il a débuté en pro en 2007.

- Suite logique -

Le secret de cette évolution réussie, "c'est la constance", résume Gourdon, devenu international en 2016. "On a eu des staffs qui sont restés longtemps, des projets qui se sont concrétisés, on est vraiment resté sur de la continuité et c'est comme ça qu'on a pu travailler sereinement. Les dirigeants ont fait un boulot incroyable, notamment le président Vincent Merling (en poste depuis 1991), et c'est tout ça qui a permis au Stade Rochelais de grandir petit à petit et de franchir toutes les étapes".

"Le club, les joueurs ont évolué mais aussi la solidarité d'un noyau fort créé depuis longtemps", abonde Kieft, en fin de contrat en juin mais qui ne jouera pas pour un autre club en France. "Tous les ajouts, avec des bonnes personnes socialement, rugbystiquement, c'est vraiment bien à vivre. Les recrues ajoutent un regard extérieur, c'est très positif".

Après avoir montré une première fois les muscles en 2017 (1er de la saison régulière de Top 14, battu en demi-finale par Toulon) et atteint la finale du Challenge Européen deux ans plus tard, voir aujourd'hui les Rochelais en haut de l'affiche européenne n'est qu'une suite logique.

Comme le résumait il y a peu "le talisman" Botia au journal Sud Ouest: "Nous voulons un titre!". "C'est dur à atteindre mais avant que je parte, je dois laisser un souvenir à nos supporters". Samedi, le "Club des cinq" a rendez-vous.

