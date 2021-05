Espagne: l'Atlético Madrid sacré champion d'Espagne pour la 11e fois de son histoire

L'attaquant uruguayen de l'Atletico de Madrid, Luis Suarez, libère les siens en marquant le second but lors du match de Liga à Valladolid, le 22 mai 2021

Madrid (AFP)

L'Atlético Madrid, vainqueur samedi sur le terrain de Valladolid (2-1), a été sacré champion d'Espagne pour la 11e fois, devant le Real Madrid de Zinédine Zidane.

Délivrés par le 21e but de Luis Suarez cette saison après avoir été menés, les hommes de Diego Simeone ont tenu le choc en tête du classement lors de cette 38e et dernière journée de Liga. Ils succèdent à leur rivaux du Real, sacrés la saison dernière, et remportent leur premier titre depuis 2014.

