Natation: Wattel s'affirme encore, Manaudou grappille

Budapest (AFP)

A l'or du 100 m papillon, son premier sacre international individuel, Marie Wattel a ajouté l'argent du 100 m aux Championnats d'Europe, samedi à Budapest, à deux mois des Jeux olympiques de Tokyo. Florent Manaudou a lui grappillé quelques centièmes en route vers la finale du 50 m.

La preuve que Wattel, bientôt 24 ans, n'est plus cette jeune nageuse qui doutait tant d'elle-même et que le stress paralysait dans les grands événements ? S'offrir la médaille d'argent de la course reine, qu'elle apprivoise encore, ne suffit pas à la contenter.

Ligne 4 après avoir signé le meilleur temps des demi-finales la veille, la sprinteuse française a bien égalé son record personnel, en 53 sec 32. Septième au virage, elle a réalisé le meilleur retour. Mais elle a été devancée par la Néerlandaise Femke Heemskerk, victorieuse en 53 sec 05.

Si bien qu'à chaud, la déception pointait.

"Ca fait deux, trois jours que je me permets de croire au doublé 100 pap-100 crawl, c'est quelque chose qui me fait rêver. J'aurais aimé avoir une deuxième Marseillaise, rien que pour moi cette fois-ci", avoue Wattel, en référence à sa médaille d'or partagée sur 100 m papillon mardi (avec Ntountounaki).

- "J'en veux toujours plus" -

"J'en veux toujours plus, je me sentais capable d'aller chercher l'or, donc forcément il y a un petit peu de déception, explique-t-elle. Au final, je sais que d'ici quelques jours, je serai très contente de ma compétition."

"Je n'ai certainement pas envie de me contenter de ça, prévient néanmoins celle qui s'est exilée à Loughborough, au coeur de l'Angleterre, à l'automne 2016. J'ai envie de continuer à progresser, à essayer d'aller plus haut, plus loin. Je ne veux rien lâcher."

"Mais en attendant la cérémonie, Femke (Heemskerk) m'a dit: +Je sais que tu es déçue, mais crois-moi, j'ai dix ans de plus que toi, et il faut profiter de chaque podium, sinon tu vas t'en mordre les doigts+, raconte Wattel, aussi médaillée de bronze avec le 4x100 m féminin dès lundi. Il faut que je profite quand même, il ne faut pas que je sois trop dure avec moi-même, sinon je vais le regretter."

Qualifié pour la finale du 50 m programmée dimanche aux côtés de Maxime Grousset (8e temps, 21.95), Manaudou (30 ans), au début d'une série de quatre compétitions en un mois, avait lui le sourire.

C'est qu'en 21 sec 67, il venait de nager son 50 m le plus rapide de la saison, aussi son deuxième meilleur depuis son retour à la natation au printemps 2019 après deux ans et demi de break, derrière ses 21 sec 56 en janvier 2020 à Luxembourg.

- Manaudou en 21 sec 67 -

"Ca tourne toujours autour des 21 sec 7/10e mais c'est en dessous. C'est mieux qu'à Marseille (21.72 fin mars), je suis pourtant en moins bonne forme et pas rasé", apprécie le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 de l'aller simple, qui butait sur cette barre depuis la reprise post-confinement.

"Ça fait plaisir quand je regarde le temps, surtout que je contrôle un peu sur la fin. Je suis content de pouvoir gérer les choses pendant ma course, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé", ajoute-t-il.

Et "je suis content de faire ça en demies des Championnats d'Europe, même si ça reste une compétition d'entraînement pour les JO. C'est cool de pouvoir nager vite avec la concurrence à côté", complète Manaudou, qui vise "à peu près un dixième de mieux" en finale.

C'est le Grec Kristian Gkolomeev qui a été le plus rapide des demi-finales, en 21 sec 60. Derrière Manaudou, auteur du deuxième chrono, suivent le Finlandais Ari-Pekka Liukkonen (21.72), le Néerlandais Thom de Boer (21.80) et le Britannique Benjamin Proud (21.84).

Mélanie Hénique a elle rallié la finale du 50 m papillon - course non olympique - avec le meilleur temps (25.53). Pas Wattel (26.07, 9e temps).

Sur 200 m dos, remporté par le Russe Evgeny Rylov (1:54.46), il a manqué quatre centièmes au jeune Yohann Ndoye Brouard (20 ans) pour décrocher du bronze comme sur 100 m dos jeudi (4e en 1:56.37). Antoine Herlem, pour son tout premier championnat international, s'est classé dernier (1:58.64). Comme Cyrielle Duhamel (21 ans) en finale du 200 m 4 nages (2:13.22).

