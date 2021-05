Hand: Paris domine Aix et fait un pas de plus vers le titre de champion

Paris domine Aix et fait un pas de plus vers le titre de champion

Les handballeurs du Paris SG, qualifiés pour le Final 4 de la Ligue des champions, sont allés s'imposer à Aix 29 à 28 dimanche et ont fait un nouveau pas vers un septième titre de champion de France consécutif.

Seconde équipe française qualifiée cette semaine pour les demi-finales de la C1, Nantes s'est largement imposé contre Limoges 39 à 22 pour le compte de la 27e journée de Starligue.

Les Parisiens comptent 48 points, avec 24 victoires en 25 matches disputés, soit deux de plus que Montpellier, premier poursuivant mais qui a joué deux matches de plus que le PSG et qui ne peut plus inscrire que six points jusqu'à la fin de la saison.

Les coéquipiers de Luka Karabatic décrocheront le titre national dès la semaine prochaine en cas de victoire à Chambéry mercredi et à domicile contre Saint-Raphaël dimanche à Coubertin. Ils pourraient même être sacrés sans jouer en cas de succès mercredi dans le Phare chambérien et d'une défaite montpelliéraine samedi contre Aix.

Dimanche, les Parisiens ont été accrochés pendant plus de quarante minutes mais ont pu profiter de l'énorme prestation de Nedim Remili en seconde période, auteur de six buts et une passe décisive, et qui a provoqué un penalty pour permettre aux Parisiens de s'en sortir au forceps.

Dans la lutte pour la deuxième place, qualificative pour la Ligue des champions la saison prochaine, Nantes s'est rapproché de Montpellier grâce à sa victoire contre Limoges.

Le "H", tombeur de Veszprem jeudi en Hongrie en quarts de finale de la Ligue des champions, totalise 41 points, cinq de moins que le MHB qui a toutes les cartes en mains pour assurer la deuxième place au championnat en cas de succès lors de ses deux prochains matches, contre Aix et à Toulouse.

Le moindre faux pas héraultais pourrait en revanche rendre la dernière journée entre Nantes et Montpellier décisive pour le ticket en C1 en 2021/22.

