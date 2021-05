Foot/Euro: Aymeric Laporte dans la liste de l'Espagne, Sergio Ramos grand absent

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Le défenseur français Aymeric Laporte, tout juste naturalisé espagnol, a été convoqué lundi pour disputer l'Euro avec l'Espagne du 11 juin au 11 juillet, dans une liste sans Sergio Ramos, dont l'absence est une énorme surprise.

Appelé à trois reprises en équipe de France mais sans jamais disputer de match, Laporte (Manchester City) a donc officiellement choisi l'Espagne.

Le sélectionneur Luis Enrique a également décidé de se passer de Ramos (35 ans), le capitaine de la Roja, dans sa liste de 24 joueurs amenés à disputer la compétition.

"Cela a été une décision difficile à prendre, mais Ramos n'a pas joué et ne s'est presque pas entraîné depuis janvier", s'est justifié Luis Enrique en conférence de presse, lundi à la mi-journée.

"Je l'ai appelé hier (dimanche), ça a été dur, difficile. Je me sens mal, parce qu'il est très professionnel et il aide beaucoup la sélection. Et il pourra encore l'aider dans le futur. Mais je dois chercher le meilleur pour le groupe", a indiqué le sélectionneur.

Ramos a été absent pour cause de blessure durant presque toute la fin de saison avec le Real Madrid : il n'a joué que cinq matches avec son équipe en 2021.

Il a été blessé à la cuisse droite, au mollet gauche, a contracté le Covid-19 et, dernièrement, il a été touché aux ischio-jambiers gauches.

Aucun joueur du Real Madrid ne disputera l'Euro avec l'Espagne, un fait inédit pour la Roja.

La liste de l'Espagne pour l'Euro (11 juin - 11 juillet) :

Gardiens: David De Gea, Unai Simon, Robert Sanchez

Défenseurs: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente

Milieux de terrain: Sergio Busquets, Rodri, Thiago Alcantara, Pedri, Koke, Fabian Ruiz

Attaquants: Gerard Moreno, Alvaro Morata, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Adama Traoré, Pablo Sarabia

Sélectionneur: Luis Enrique

