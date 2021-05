L'ancien patron de la Fédération internationale automobile Max Mosley est mort à 81 ans (Bernie Ecclestone)

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Le Britannique Max Mosley, président de la Fédération internationale automobile (FIA) de 1993 à 2009, est mort à l'âge de 81 ans, a indiqué lundi l'ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone.

"Max était comme un membre de ma famille, pour moi. Nous étions comme des frères. Dans un sens, je suis soulagé, parce qu'il souffrait depuis trop longtemps", a expliqué Ecclestone à l'agence britannique PA.

Mosley, qui était atteint d'un cancer, avait subi un drame familial quand son fils, Alexander (39 ans), qui souffrait de dépression, était décédé d'une overdose de cocaïne, en 2009.

Né à Londres le 13 avril 1940, Max Mosley, était le fils d'Oswald Mosley, fondateur dans les années 1930 du parti British Union of Fascists.

Après des études de physique puis de droit à Oxford, il était devenu avocat spécialiste des questions de brevets et de marques.

Il avait très tôt développé un goût pour la course automobile qui l'avait mené au sein de l'équipe de Fomule 2 de Barbham and Lotus, jusqu'à sa retraite comme pilote en 1969.

Il avait ensuite été co-fondateur et dirigeant d'écurie avant d'occuper diverses fonctions au sommet du sport automobile mondial, dont trois mandat comme président de la FIA.

En juillet 2008, il avait obtenu plus de 76.000 euros de dommages et intérêts de l'hebdomadaire dominical News of the World, qui l'avait accusé d'avoir participé à une "orgie nazie".

La justice britannique avait estimé que la scène d'ébats sado-masochistes, dont le journal avait diffusé des photos et une video sur son site, ne présentait pas de caractère "nazi" et que l'enrgistrement de la vidéo n'était pas justifié par le droit du public à l'information.

