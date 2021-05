Hand: Camille Ayglon met un terme à sa carrière

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L’ancienne internationale française de handball Camille Ayglon va mettre un terme à sa carrière à 36 ans dimanche à l'issue du dernier match de la saison de Nantes, a-t-elle annoncé jeudi.

"C’était important pour moi de mûrir la décision, d’en être bien sûre et aussi de vivre une saison en se disant que c’était la dernière (...). C’est ce qui me permet, aujourd’hui, d’être sereine à mille pour cent et sûre de ma décision que c’était bien la dernière", a expliqué l'arrière droite sur le site internet de son club.

"Je n’aurais jamais pensé avoir la carrière que j’ai eue. Déjà au départ, je n’aurais jamais pensé faire une carrière de sportive de haut niveau. Je sais aussi tout le travail et les sacrifices que ça m’a demandé mais je réalise la chance que c’est de vivre une carrière comme ça", a-t-elle ajouté.

Sélectionnée à 270 reprises en équipe de France, Ayglon a remporté le titre mondiale 2017 et l'Euro 2018 avec les Bleues. Elle faisait également partie de l'équipe de France vice-championne olympique à Rio en 2016.

En club, elle fait l'essentiel de sa carrière à Nimes, de 2003 à 2008 et de 2010 à 2016, avec des passages par Metz (2008-10), Bucarest (2016-18) et depuis 2018 à Nantes avec à son palmarès un titre de championne de France (2009), deux titres de championne de Roumanie (2017, 2018) et la Ligue européenne début mai avec Nantes.

Ayglon, mariée à l'ancien joueur de handball Guillaume Saurina, a pour projet de reconversion de travailler dans "l’accompagnement d’athlète": "J’aimerais bien être la personne que j’aurais aimé rencontrer il y a une quinzaine d’année de ça. Pour essayer de les aider dans la gestion du patrimoine, de placement financier, d’investissement immobilier", a-t-elle expliqué.

