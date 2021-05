Euro: le "très ambitieux" Jules Koundé découvre les Bleus avec "naturel"

Publicité Lire la suite

Clairefontaine-en-Yvelines (France) (AFP)

Le "très ambitieux" défenseur du Séville FC, Jules Koundé (22 ans), retenu pour l'Euro sans jamais avoir été convoqué auparavant, est arrivé chez les Bleus "avec beaucoup de naturel, en essayant de ne pas se faire des noeuds dans la tête", a-t-il dit vendredi devant la presse.

Q: Avez-vous été impressionné au moment de rejoindre les champions du monde? Depuis quand y croyiez-vous?

R: "C'est un grand honneur d'être ici et je suis très content d'arriver dans ce groupe. L'intégration se passe plutôt bien, c'est un groupe ouvert et facile d'accès. Je me suis tout de suite mis au travail. Les séances (d'entraînement) vont commencer à s'enchaîner, je vais essayer de faire le mieux possible pour me mettre rapidement au niveau et apporter ce que je peux à ce groupe. C'est difficile de dire à partir de quel moment l'équipe de France A est devenue un objectif, mais peut-être à partir du moment où je suis arrivé à Séville, quand j'ai commencé à jouer de plus en plus, et avec l'arrivée de la Ligue des champions. C'était toujours quelque chose de présent dans ma tête, même si c'était plus ou moins lointain à un moment donné. J'y ai toujours cru et j'ai toujours travaillé pour. C'est aussi le fait d'avoir cet objectif en ligne de mire qui m'a permis de faire ces performances avec le Séville FC."

Q: Avant le premier entraînement, avez-vous eu peur de ne pas être à la hauteur?

R: "Une peur, non. Je pense que si j'ai été appelé c'est parce que je le mérite et que le coach (Didier Deschamps) me fait assez confiance, il pense que j'ai les capacités pour évoluer dans ce groupe. J'y suis allé avec beaucoup de naturel, en essayant de ne pas me faire des noeuds dans la tête. Il y a une période d'adaptation mais je vais faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible pour pouvoir m'intégrer rapidement et montrer que j'ai des qualités, que je peux aider."

Q: Quel type de joueur êtes-vous?

R: "Je suis un défenseur agressif, avec une bonne vision du jeu et une bonne qualité technique, quelqu'un qui sait aussi guider par la voix quand il faut, sur le terrain essentiellement mais aussi dans le vestiaire. Je suis quelqu'un de très ambitieux qui a toujours envie d'apporter le maximum pour que l'équipe gagne. C'est vraiment mon objectif à chaque fois que je rentre sur le terrain."

Propos recueillis en conférence de presse.

