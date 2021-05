Roland-Garros: Swiatek solide pour lancer la défense de son titre, le jour de ses 20 ans

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Polonaise Iga Swiatek a lancé la défense de son titre à Roland-Garros par une victoire solide face à la Slovène Kaja Juvan (91e) en deux sets 6-0, 7-5, le jour de ses vingt ans, lundi.

Swiatek (9e) a entamé la partie tambour battant: elle s'est échappée 3 jeux à 0 en 12 minutes, et 6-0 en 23, et n'a laissé échapper que neuf points au cours de la première manche.

Les choses se sont compliquées dans la seconde, qui a duré une heure: la jeune Polonaise a d'abord creusé l'écart 3-1 mais Juvan, qui a dû patienter plus d'une demi-heure pour inscrire son premier jeu et trois quarts d'heure pour obtenir sa première balle de break, est revenue à hauteur et a même eu deux occasions de breaker à 5 partout. Mais Swiatek a tenu bon et c'est elle qui a conclu la partie au jeu suivant, à sa quatrième balle de match.

"Je ne sais pas quoi dire", a lâché Swiatek après que le public a entonné "Joyeux anniversaire" une fois son match terminé.

"Je n'ai jamais été dans la position de tenante du titre, même dans des tournois plus petits, je ne savais pas à quoi m'attendre, a-t-elle expliqué. J'ai essayé de garder ma routine, comme le reste de la saison."

Swiatek affrontera la Suédoise Rebecca Peterson ou l'Américaine Shelby Rogers au deuxième tour.

© 2021 AFP