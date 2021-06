Roland-Garros: Garcia sauve quatre balles de match, mais finit par s'incliner au 2e tour

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Caroline Garcia s'arrête dès le deuxième tour: la N.2 française, bien qu'ayant sauvé quatre balles de match, a finalement été battue mercredi par Polona Hercog, 7-5, 6-4.

Après l'élimination en début de journée d'Harmony Tan, il ne reste donc donc que deux Françaises dans le tableau: Fiona Ferro et Kristina Mladenovic qui doivent respectivement affronter jeudi Jennifer Brady (tête de série N.13) et Anett Kontaveit (tête de série N.30), pour tenter de rallier le 3e tour.

C'est la première fois en cinq rencontres que Garcia, 58e mondiale, cède face à la Slovène (73e), tombeuse au premier tour de la tête de série N.16 Kiki Bertens.

La Française peut nourrir quelques regrets: au premier set, à 5-4 en sa faveur et sur le service de son adversaire, elle était à deux points de s'adjuger la manche, avant de s'incliner 7-5. Et surtout, dans le 2e set, après deux breaks de retard, elle n'a pas été loin de recoller, sauvant une première balle de match à 5-3 alors que la Slovène servait pour le gain de la rencontre, puis trois autres au jeu suivant sur son propre service où elle était menée 0-40. La 5e balle de match lui aura cependant été fatale.

Lucide sur les raisons de sa défaite - "je suis parfois un peu retombée dans mes travers: j'ai paniqué, à essayer de finir les points tout de suite, alors que je peux construire en quatre-cinq frappes" - Garcia veut aussi retenir les points positifs de son tournoi, comme ses retrouvailles avec le public.

"Je me sens mieux dans ma peau" et sur le court. "Cette année, j'ai vraiment pris du plaisir à avoir du public, ils étaient super chauds et j'ai pris toute leur énergie, ça été intense. C'est incroyable d'avoir cette chance de pouvoir vivre des moments comme ça", s'est-elle réjoui en conférence de presse.

Après "je ne vais pas vous dire que tout va bien, que je suis contente d'avoir perdu, loin de moi cette idée. (...) Ca reste une défaite, j'ai encore plein de choses à travailler. Mais j'ai vraiment vécu une belle ambiance et j'en ai profité à fond", a-t-elle conclu.

Au prochain tour, Hercog sera opposée à la Tchèque Marketa Vondrousova (21e).

© 2021 AFP