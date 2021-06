Roland-Garros: Nadal-Gasquet, le Roi contre le Petit As

Publicité Lire la suite

A l'aube des années 2000, Rafael Nadal et Richard Gasquet étaient deux grands espoirs du tennis mondial. Plus de 20 ans plus tard, alors que leurs destins ont pris des tournures bien différentes, ils s'affrontent pour la 17e fois jeudi au 2e tour de Roland-Garros.

"C'est du kif, tout simplement, c'est fabuleux pour moi de me retrouver à le jouer", a expliqué mardi le Français, ancien N.7 mondial.

"C'est bien qu'à ce moment de nos carrières, nous puissions nous affronter de nouveau. Ce sera un match important pour nous deux", a salué l'Espagnol, qui a été N.1 pendant 209 semaines.

En 1999, lorsque qu'ils s'étaient affrontés pour la première fois au tournoi des Petits As, qui regroupe les meilleurs joueurs de 10 à 13 ans, bien malin qui aurait pu prédire le vainqueur de leur rencontre. Aujourd'hui, l'issue de leur match ne laisse guère de place au doute.

Seuls 15 jours séparent les deux hommes, tous deux nés en juin 1986. Mais en terme de carrière, c'est un gouffre qui s'est creusé au fil des années: 88 titres dont 20 du Grand Chelem pour Nadal, qui en espère un 21e, 15 et au mieux une demie à Wimbledon en 2007 pour Gasquet qui pense à la retraite.

"On se connaît depuis qu'on est petits (...) Depuis, lui comme moi, nous avons eu des carrières longues et ponctuées de succès", a estimé avec humilité Nadal.

Depuis cette défaite à Tarbes il y a 22 ans, jamais il n'a plus perdu face au Français lors de leurs 16 duels sur le circuit principal. Et jamais depuis 2008, le N.3 mondial n'a plus concédé le moindre set à Gasquet, aujourd'hui 53e.

- Mission quasi-impossible -

Pour ce dernier, la mission sera donc quasi-impossible face au roi de la terre battue, dont le coup droit bondissant de gaucher vient "annuler" sa "plus grande force": la diagonale revers.

"C'est le gros problème que j'ai sur lui. J'en ai d'autres, mais en tout cas, c'est surtout celui-là qui me fait mal", analyse le Français.

Et puis Nadal, "c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps !" et "c'est le seul joueur que je n'ai jamais battu. Avoir perdu autant de fois, c'est très désagréable. C'est très difficile pour moi. Je suis très déçu de cette statistique-là sur ma carrière", a-t-il admis.

Dès 2005, date de leurs premiers matchs sur le circuit ATP, "j'ai vu très vite que c'était un extraterrestre. Je suis sorti du court, j'ai dit à mon père: +C'est fini, c'est le nouveau vainqueur de Roland Garros, il n'y a aucun doute+", se rappelle Gasquet.

Et le Français ne s'était pas trompé. Depuis, Nadal a décroché 13 sacres Porte d'Auteuil et se présente encore cette année comme le grand favori. Gasquet, lui, n'y a joué qu'une fois les quarts de finale (2016).

- Anniversaire -

Mais après leur dernier affrontement sur l'ocre parisien au 3e tour en 2018, où de son propre aveu il avait pris "une branlée" (6-3, 6-2, 6-2 en moins de 2 heures), le Français espère faire mieux.

"Je ne suis pas du tout à mon meilleur niveau. Mais je suis à un niveau intéressant", a estimé le joueur qui revient de longs mois de blessures et a récemment joué les quarts de finale à Parme et à Lyon, avec notamment une victoire sur Diego Schwartzman, demi-finaliste l'an dernier à Paris.

Pas de quoi rêver, toutefois, face à l'ogre de la terre battue. D'ailleurs Gasquet ne se projette pas. Il a juste "envie de faire un grand match".

"J'espère me faire plaisir, défendre mes chances, vivre encore quelques sensations de tennis en étant ici à Roland Garros", alors qu'il a lui-même laissé entendre qu'il y participait "peut-être" pour la dernière fois.

Mais face à l'Espagnol, auréolé de ses récents titres à Rome et Barcelone et en quête de son 14e sacre à Roland-Garros, le Français n'aura d'autre choix que de sortir son meilleur tennis. D'autant que le Taureau de Manacor, déjà surmotivé en temps normal, voudra sans doute briller le jour de son 35e anniversaire.

