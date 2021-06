Foot: juste avant l'Euro, Ronaldo retrouve sa chère Espagne

Renato Sanches (g.), Cristiano Ronaldo (c.) et Joao Felix (d.) participent à une séance d'entraînement à la "Cidade do Futebol, qui sert de camp de préparation à l'Euro pour l'équipe nationale portugaise, à Oeiras, près de Lisbonne, le 28 mai 2021.

FILIPE AMORIM AFP