Boxe: Sofiane Oumiha en route pour Tokyo

Villebon-sur-Yvette (France) (AFP)

La France pourra compter sur un atout de poids en boxe à Tokyo: Sofiane Oumiha (-63 kg), vice-champion olympique à Rio en 2016, a tenu son rang et s'est qualifié pour les JO, samedi à Villebon-sur-Yvette.

Le Toulousain (26 ans) rejoint ainsi Billal Bennama (-52 kg) et Samuel Kistohurry (-57 kg), les deux Tricolores qui avaient gagné leur place en mars 2020 lors du TQO organisé à Londres juste avant son interruption brutale en pleine flambée de Covid-19.

Pour Oumiha, ce succès sonne la fin d'une très longue attente. Le Français avait été coupé dans son élan il y a un an dans la capitale britannique alors qu'il ne lui restait qu'un seul combat à remporter pour être assuré du voyage au Japon. Après avoir patienté quinze mois, il a parfaitement rempli son contrat et peut poursuivre son rêve olympique.

Largement supérieur à son adversaire en 8e de finale, le Moldave Alexandru Paraschiv, Oumiha n'a pas laissé place au suspense, s'imposant logiquement aux points pour obtenir l'un des huit sésames en jeu dans sa catégorie, avant d'être longuement félicité par la ministre des sports Roxana Maracineanu.

Plus mobile et plus précis, le Français a maîtrisé son sujet même si Paraschiv s'est avéré plus coriace que prévu et l'a quelque peu secoué au 2e round. Mais pas de quoi stopper Oumiha dans sa quête de cette médaille d'or qui est son obsession depuis son échec en finale olympique en 2016.

- Hamadouche en repêchage -

"Je me rapproche de cette médaille que je cherche depuis un moment, a-t-il réagi. C'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre l'aventure en boxe olympique. Aujourd'hui ce n'était pas la finalité. Il y avait de l'appréhension, j'ai tellement attendu ce moment. Mais on a réussi à rester focus, donc je suis très heureux. Maintenant on va essayer d'aller au bout de ce tournoi."

"J'ai été un peu gêné aux 2e et 3e rounds, c'était compliqué de trouver mes marques mais j'ai réussi m'installer au fil des minutes, à bouger", a-t-il ajouté.

Même s'il a son billet d'ores et déjà en poche, l'objectif pour Oumiha est désormais d'aller le plus loin possible dans ce TQO, histoire de s'offrir un test grandeur nature avant les JO, où il sera l'une des principales chances françaises de médaille d'or en boxe.

Les Jeux de Tokyo seront toutefois son ultime défi chez les amateurs puisqu'il est passé professionnel en début d'année en s'engageant avec le réputé promoteur anglais Franck Warren, qui s'occupe notamment du champion WBC des lourds Tyson Fury et a géré la carrière de quelques grands noms de la boxe britannique de ces dernières années (Prince Naseem Hamed, Ricky Hatton, Frank Bruno, Amir Khan). Un premier combat avait été programmé en mars en Pologne avant d'être annulé en raison de la situation sanitaire.

Oumiha ne sera peut-être pas le seul pro chez les Bleus à Tokyo. Maïva Hamadouche, détentrice de la ceinture mondiale IBF des super-plumes, a été largement dominée aux points en quarts de finale par l'Irlandaise Kellie Harrington mais elle aura un repêchage à disputer lundi.

