GP d'Azerbaïdjan de F1: Leclerc abonné aux poles rocambolesques

Bakou

Après les rues de Monaco, celles de Bakou: le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a décroché sa deuxième pole position consécutive au Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 samedi, au terme de qualifications émaillées d'accidents.

Le Britannique Lewis Hamilton, au volant d'une Mercedes en mauvaise posture jusque-là, est parvenu à se placer à ses côtés en première ligne. La deuxième revient au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat et favori frustré, ainsi qu'au Français Pierre Gasly (AlphaTauri), surprenant et surpris.

Le scénario, pour Leclerc, coïncide étonnamment avec celui de Monaco. Il a signé le meilleur temps lors de sa première tentative, puis deux crashes dans les dernières secondes des "qualifs" ont empêché les pilotes d'améliorer leurs chronos, lui offrant la première place sur la grille de départ dimanche à 16h00 locales (14h00 françaises).

En Principauté, c'était presque pareil, sauf que c'est le pilote Ferrari lui-même qui avait accidenté sa monoplace. Cette fois, ce sont le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), l'un après l'autre en une poignée de secondes.

"Cette pole position n'a pas le goût qu'elle devrait avoir", admet le Monégasque, mais il saura s'en contenter car elle est "inattendue" au vu des performances de la Scuderia comparées à Red Bull et Mercedes.

Le poleman, d'ailleurs, préfère ne pas s'emballer avant le GP. "La voiture a l'air bonne mais (ces deux écuries) ont l'air d'en avoir un peu plus que nous sous le pied en course, tempère-t-il. Et ici, ça n'est pas comme à Monaco où il est presque impossible de dépasser."

- "Monumental" -

Hamilton et Gasly sont apparus aussi étonnés, sinon plus, de leurs propres résultats.

Le premier qualifie sa première ligne de "monumentale". Pour Mercedes, en manque d'adhérence et de rythme en essais libres, "comprendre ce dont notre voiture a besoin a été le plus grand défi depuis longtemps", explique le septuple champion du monde.

"Mais nous avons gardé notre calme, nous avons eu les discussions nécessaires et avons pris des décisions difficiles. Ca a été très compliqué mais notre travail a été incroyable", conclut-il, avant de regarder vers un GP qui devrait être plus facile, son "rythme de course étant bien meilleur".

"Etre en position de se battre (pour la pole), ça n'est pas quelque chose qu'on a vu souvent dans l'équipe", s'enthousiasme pour sa part Gasly, pointé à 3/10 seulement de Leclerc à bord de sa modeste AlphaTauri.

(FRA) Quant au second Français du plateau, Esteban Ocon (Alpine), il a signé le 12e temps des qualifications, moins bien que son équipier espagnol Fernando Alonso.

- "Stupide" -

Surpris, Verstappen l'est aussi, mais négativement. "Ce sont des qualifications stupides (...) Il y a toujours ces conneries qui se produisent", s'est-il agacé après avoir été privé par les accidents d'une pole qui lui semblait promise.

"Enfin, je m'en fous, a-t-il balayé. C'est dommage mais ce sont des choses qui arrivent sur les circuits urbains. La voiture est bonne, j'espère qu'on pourra soigner nos pneus pendant la course pour marquer de gros points." C'est essentiel, en effet, alors qu'au classement des pilotes, seules quatre unités le séparent d'Hamilton après cinq GP.

"J'aimerais partir plus haut mais tout est encore possible, veut croire le Néerlandais. Vu comment se sont déroulées les qualifications, on aura peut-être la même chose en course."

Le GP d'Azerbaïdjan -- disputé cette année à huis clos mais avec de nombreux spectateurs sur les balcons des immeubles entourant le circuit -- est en effet propice aux renversements de situation jusqu'à la dernière minute.

Les troisièmes places du Mexicain Sergio Pérez pour Force India en 2016 et 2018 et du Canadien Lance Stroll pour Williams en 2017 en attestent.

Malgré son accident, Sainz s'en est sorti avec le 5e temps des qualifications, devant le Britannique Lando Norris (McLaren), pénalisé de trois places sur la grille, le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), Tsunoda, Alonso et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes).

L'Australien Daniel Ricciardo (McLaren, 13e), le Canadien Lance Stroll (Racing Point, non classé) et l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo, non classé) sont aussi venus s'encastrer dans les barrières de sécurité.

Reste à voir si tous ces accidentés devront changer des éléments de leurs voitures, ce qui leur ferait encourir des pénalités sur la grille.

