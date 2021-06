Roland-Garros: Sofia Kenin, finaliste sortante, éliminée en 8es

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Sofia Kenin, N.5 mondiale et finaliste sortante, a été éliminée lundi en 8es de finale de Roland-Garros par Maria Sakkari (18e), 6-1, 6-3.

La Grecque, qui a disposé de l'Américaine en à peine plus d'une heure (68 minutes), atteint ainsi ses premiers quarts de finale en Grand Chelem.

Elle y affrontera Marta Kostyuk (81e) ou Iga Swiatek (9e), tenante du titre à Paris et dernière rescapée du top 10.

"Je suis sans voix. J'adore Paris. Je passe un bon moment et je ne veux pas partir de sitôt", a déclaré Sakkari, qui avait atteint les huitièmes de finale à l'Open d'Australie et à l'US Open l'année dernière. "Je m'amuse vraiment, c'est le plus important. Je ne me torture pas quand je suis sur le court".

A l'inverse Kenin, lauréate de l'Open d'Australie 2020, a clairement semblé souffrir lundi sur le court parisien, commettant 9 double fautes et 32 fautes directes. Elle s'arrête donc dès les 8es de finale.

Après les forfaits ou abandons des trois premières mondiales (Ashleigh Barty, Simona Halep, Naomi Osaka), et l'élimination vendredi d'Aryna Sabalenka (4e), Kenin était la dernière représentante du top 5 encore présente dans le tableau.

